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Российская винтовка Т-5000 пошла на экспорт

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Россия поставила зарубежному заказчику партию высокоточных винтовок ORSIS Т-5000 на сумму более 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Рособоронэкспорта.

«Рособоронэкспорт реализовал контракт на поставку иностранному заказчику партии винтовок ORSIS T-5000 на сумму более 100 миллионов рублей», — говорится в сообщении. С начала года российские специалисты провели более 40 презентаций этой винтовки.

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Винтовка ORSIS Т-5000 — разработка оружейного завода «Промтехнология». Разработчики уверяют, что это принципиально новое снайперское оружие, обладающее непревзойденными характеристиками.

Снайперская винтовка выпускается в двух калибрах: 308 Winchester и 338 Lapua Magnum. В первую очередь такое оружие получают специализированные снайперские подразделения, которые занимаются антитеррористическими операциями.

В 2017 году винтовку ORSIS Т-5000 приняли на вооружение Силы специальных операций, ФСБ России, ФСО, а также Росгвардия в составе снайперского комплекса «Точность». Также российское оружие использует спецназ ОАЭ, Таиланда, Нигерии, Саудовской Аравии, Ирака, Вьетнама.

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great_america

В российскую медицину лучше бы вложили.

-Керя-

Не ту страну назвали Гондурасом...

Anatoliy5412

И так самые здоровые. Вон уже пенсию в 70 просят

лачинов

Да ладно. Только вчера новость повесили о вложении российских денежек в американские бумажки. Ну не будет...