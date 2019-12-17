Российская винтовка Т-5000 пошла на экспорт

Россия поставила зарубежному заказчику партию высокоточных винтовок ORSIS Т-5000 на сумму более 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Рособоронэкспорта.

«Рособоронэкспорт реализовал контракт на поставку иностранному заказчику партии винтовок ORSIS T-5000 на сумму более 100 миллионов рублей», — говорится в сообщении. С начала года российские специалисты провели более 40 презентаций этой винтовки.



Винтовка ORSIS Т-5000 — разработка оружейного завода «Промтехнология». Разработчики уверяют, что это принципиально новое снайперское оружие, обладающее непревзойденными характеристиками.

Снайперская винтовка выпускается в двух калибрах: 308 Winchester и 338 Lapua Magnum. В первую очередь такое оружие получают специализированные снайперские подразделения, которые занимаются антитеррористическими операциями.

В 2017 году винтовку ORSIS Т-5000 приняли на вооружение Силы специальных операций, ФСБ России, ФСО, а также Росгвардия в составе снайперского комплекса «Точность». Также российское оружие использует спецназ ОАЭ, Таиланда, Нигерии, Саудовской Аравии, Ирака, Вьетнама.