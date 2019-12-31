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Определены победители новогодних игр и розыгрышей

Источник:
Sibnet.ru
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Праздничный спецпроект с интерактивными развлечениями, играми и розыгрышами в канун Нового года завершился на портале Sibnet.ru. Определены победители викторин, самые популярные отзывы из представленных на конкурс и получатели призов «Рулетки подарков».

Победители игры «Какой ты геймер?» и викторины «Собери умный дом» сразу после новогодних каникул получат письма на e-mail, указанные в Личном кабинете на портале Sibnet.ru. Счастливчики, выигравшие призы в «Рулетке подарков», 30 декабря получили с СМС с инструкциями для получения выигрышей. Авторы самых популярных отзывов получили сообщения о победе по контактам, заполненным при отправке отзыва. А те, кто выиграл промокоды, могут активировать их самостоятельно

Какой ты геймер?

Это игровой тест для тех, кто хочет получить в подарок высокоскоростной интернет и игровые преимущества, и для тех, кто просто интересуется киберспортивными игровыми дисциплинами и не прочь проверить свои знания. Призы, а именно тариф «Игровой» от провайдера Ростелеком на периоды от месяца до трех выиграли 13 человек — трое лидеров викторины и еще десять участников, определенных случайным образом.

Тройка лучших:
  • geleg86
  • Тимур2908
  • Yvsen
Десять дополнительных призов достаются: albo1, Danya Danchikov, DarkRAder, KakashiSempay, pow-mma, coldat721, suede, иван сергеев 503056, stepan2345, PK PK.

Список победителей и видео розыгрыша опубликованы на странице игры.

Собери умный дом

Это викторина для знатоков технологий умного дома и тех, кто хотел бы получить в подарок готовый комплект для контроля за жильем. Также в призах умная камера наблюдения и полезные домашние гаджеты.  

Тройка лучших: 
  • Arss
  • Ssayana
  • maks2019
Дополнительные призы получают: Eugene Prokopov, Виталька Филатов, sun-24, spg, nfkbc.

Список победителей и видео розыгрыша опубликованы на странице викторины.

Самые популярные отзывы

Ростелеком на своем блоге предлагает делиться отзывами, идеями, предложениями и советами. Принимается и конструктивная критика, и самые фантастические пожелания. Авторы трех лучших каждый месяц будут получать награды. За отзывы голосуют посетители блога. По итогам декабря больше всего голосов набрали: sng.ord, 54545, Sander Grir. 

Приз декабря: фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3

Проголосовать и отправить свой отзыв можно здесь.

ВНИМАНИЕ! Некоторые пользователи не указали контакты при при отправке отзыва и участии в играх. Ждем отклика до 8 января включительно на e-mail: igra@sibnet.ru.

Результаты игр и розыгрышей могут быть обжалованы другими участниками. Жалобы с приведенной аргументацией и доказательствами принимаются на e-mail:igra@sibnet.ru до 8 января 2020 года. Проверки по обращениям, если они поступят, будут проведены до 16 января, после чего список победителей будет утвержден или пересмотрен, и начнется рассылка выигрышей.
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Каждый месяц награждаются три автора самых популярных отзывов

sng.ord
22 декабря 2019, 11:02

я новый абонент зашёл первый раз на сайт всякие конкурсы игры ЗАТЯГИВАЕТ !!

54545
20 декабря 2019, 05:47

21 век на дворе , а скорость иннета 5мб когда кругом 100 и выше , так ещё люди за 100 платят меньше

Sander Grir
16 декабря 2019, 19:41

Здравствуйте! Пользуюсь услугой интернет от Ростелеком около 10 лет. За такой долгий период особых проблем не возникало, а если, что-то появлялось, то с помощью тех. поддержки или других помощников всё оперативно решалось в кротчайшие сроки! Очень радует программы лояльности такие как: Программа «БОНУС», постоянные розыгрыши, подарки, акции. Ещё, очень классный у них информационный портал «Sibnet»! Рекомендую потестить эту услугу! Только внимательно всё изучите, все программы, сервисы, бонусы и т.д., чтоб насладиться в полном объеме. Я думаю, вы останетесь довольными! P.S. Пробовал параллельно и других поставщиков, но в целом с учётом всех моментов и нюансов, Ростелеком рулит!

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