Определены победители новогодних игр и розыгрышей

Победители игры «Какой ты геймер?» и викторины «Собери умный дом» сразу после новогодних каникул получат письма на e-mail, указанные в Личном кабинете на портале Sibnet.ru. Счастливчики, выигравшие призы в «Рулетке подарков», 30 декабря получили с СМС с инструкциями для получения выигрышей. Авторы самых популярных отзывов получили сообщения о победе по контактам, заполненным при отправке отзыва. А те, кто выиграл промокоды, могут активировать их самостоятельно.
Какой ты геймер?Это игровой тест для тех, кто хочет получить в подарок высокоскоростной интернет и игровые преимущества, и для тех, кто просто интересуется киберспортивными игровыми дисциплинами и не прочь проверить свои знания. Призы, а именно тариф «Игровой» от провайдера Ростелеком на периоды от месяца до трех выиграли 13 человек — трое лидеров викторины и еще десять участников, определенных случайным образом.
Тройка лучших:
- geleg86
- Тимур2908
- Yvsen
Список победителей и видео розыгрыша опубликованы на странице игры.
Собери умный домЭто викторина для знатоков технологий умного дома и тех, кто хотел бы получить в подарок готовый комплект для контроля за жильем. Также в призах умная камера наблюдения и полезные домашние гаджеты.
Тройка лучших:
- Arss
- Ssayana
- maks2019
Список победителей и видео розыгрыша опубликованы на странице викторины.
Самые популярные отзывыРостелеком на своем блоге предлагает делиться отзывами, идеями, предложениями и советами. Принимается и конструктивная критика, и самые фантастические пожелания. Авторы трех лучших каждый месяц будут получать награды. За отзывы голосуют посетители блога. По итогам декабря больше всего голосов набрали: sng.ord, 54545, Sander Grir.
Приз декабря: фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3
Проголосовать и отправить свой отзыв можно здесь.
ВНИМАНИЕ! Некоторые пользователи не указали контакты при при отправке отзыва и участии в играх. Ждем отклика до 8 января включительно на e-mail: igra@sibnet.ru.
Результаты игр и розыгрышей могут быть обжалованы другими участниками. Жалобы с приведенной аргументацией и доказательствами принимаются на e-mail:igra@sibnet.ru до 8 января 2020 года. Проверки по обращениям, если они поступят, будут проведены до 16 января, после чего список победителей будет утвержден или пересмотрен, и начнется рассылка выигрышей.