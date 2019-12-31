Определены победители новогодних игр и розыгрышей

Здравствуйте! Пользуюсь услугой интернет от Ростелеком около 10 лет. За такой долгий период особых проблем не возникало, а если, что-то появлялось, то с помощью тех. поддержки или других помощников всё оперативно решалось в кротчайшие сроки! Очень радует программы лояльности такие как: Программа «БОНУС», постоянные розыгрыши, подарки, акции. Ещё, очень классный у них информационный портал «Sibnet»! Рекомендую потестить эту услугу! Только внимательно всё изучите, все программы, сервисы, бонусы и т.д., чтоб насладиться в полном объеме. Я думаю, вы останетесь довольными! P.S. Пробовал параллельно и других поставщиков, но в целом с учётом всех моментов и нюансов, Ростелеком рулит!