Неизвестный в Новосибирске напал с ножом на полицейских

Полицейские приехали по вызову жильцов дома в Новосибирске. В подъезде на них напал мужчина с ножом, чтобы остановить его, полицейским пришлось стрелять, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

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В понедельник в 21.35 по местному времени (17.35 мск) в полицию поступило сообщение от жильцов дома по улице Дачной в Заельцовском районе, что у них находятся посторонние люди. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции прибыли по указанному адресу.

В подъезде дома на прибывших полицейских напал неизвестный гражданин и несколько раз ударил их ножом. Учитывая агрессивное поведение нападавшего, сотрудники полиции применили табельное оружие.

Злоумышленника и сотрудников полиции увезли в больницу. Им оказывается необходимая помощь. Обстоятельства произошедшего и мотивы нападения устанавливаются.