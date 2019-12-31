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Неизвестный в Новосибирске напал с ножом на полицейских

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Росгвардии

Полицейские приехали по вызову жильцов дома в Новосибирске. В подъезде на них напал мужчина с ножом, чтобы остановить его, полицейским пришлось стрелять, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

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В понедельник в 21.35 по местному времени (17.35 мск) в полицию поступило сообщение от жильцов дома по улице Дачной в Заельцовском районе, что у них находятся посторонние люди. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции прибыли по указанному адресу.

В подъезде дома на прибывших полицейских напал неизвестный гражданин и несколько раз ударил их ножом. Учитывая агрессивное поведение нападавшего, сотрудники полиции применили табельное оружие.

Злоумышленника и сотрудников полиции увезли в больницу. Им оказывается необходимая помощь. Обстоятельства произошедшего и мотивы нападения устанавливаются.

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Этим дешёвым трюком имидж власти не поправишь... Да они и не пойдут на это.

Удавиков

ЦитатаПремьер-министр России Дмитрий Медведев должен ввести рекомендации для чиновников по поведению...

korvinsS

Не написали самого главного удалось им это или нет.

WSG0600-164-164

Детишек во Парижу и Лонданах бомжами сделать хотите...

Uynachalnica

То он первое января с первым апреля попутал! С чего бы?