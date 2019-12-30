Гимнастка сорвалась из-под купола цирка во Владивостоке

Гимнастка упала с пятиметровой высоты во время выступления в цирке во Владивостоке, она находится в тяжелом состоянии. Следователи начали проверку инцидента.

По данным СУ СК РФ по Приморскому краю, в воскресенье при выполнении трюка «корд-де-парель» акробатка не удержалась и упала. Следователи проводят проверку, которая установит, были ли нарушены требования охраны труда.

«В трюке "корд-де-парель" наверху есть страховочная петля, и она с этой петли ногу убрала, начала делать трюк и в петлю на страховку не зашла, не зацепилась. То есть это чисто человеческий фактор, аппарат был проверен до и после, по технике безопасности она в журнале расписалась — она ее прошла», — цитирует РИА Новости представителя цирка.

По его словам, акробатка — опытная артистка, ей 33 года. Представитель цирка уточнил, что она упала с пятиметровой высоты.

Гимнастку прооперировали, у нее было внутреннее кровотечение и повреждение органов. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.