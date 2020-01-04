Вертолеты и площадки для санавиации появятся в Кузбассе

Три крупные вертолетных площадки для санавиации, 19 эвакуационных площадок и четыре вертолета появятся в Кузбассе, программа начнется реализовываться в 2020 году, сообщил директор Кемеровского областного центра медицины катастроф Сергей Малиновский.

Крупные площадки организуют на территории кардиоцентра в Кемерове, Центра охраны здоровья шахтёров в Полысаеве и городской больницы № 1 в Новокузнецке, 19 — оборудуют в разных точках области, цитирует «Сибдепо» Малиновского.

Сейчас медицина катастроф арендует один Ми-8 в Таштаголе. Наличие вертолетов и эвакуационных пунктов позволит медикам оперативно прибывать на место крупных ДТП и экстренно доставлять пострадавших в больницы.

«Основное направление нашей работы — это снижение смертности в ДТП. Например, сейчас именно у ДТП самый высший приоритет для отправки бригады скорой помощи, и если нет свободных бригад, то "снимаются" менее экстренные вызовы. Нам необходимо соблюсти так называемый "золотой час" — в пределах этого промежутка времени высоки шансы спасти человека. Причем даже в пределах этого часа каждые 20 минут снижаются шансы на выживание пострадавшего в ДТП человека», — отметил Малиновский.

В 2021 году регион получит первый вертолёт «Ансат», в 2022 — еще два «Ансата» и Ми-8. Развитие санавиации будет финансироваться в рамках федерального проекта.