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Аномально теплая погода установится на каникулах в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новогодние каникулы в Западной Сибири будут аномально теплыми. Арктический циклон принесет с собой снег, мокрый снег и плюсовую температуру, сообщила руководитель Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

В период с 29 декабря по 7 января практически на всей территории России температура будет превышать норму на два-шесть градусов. Основной очаг тепла будет находиться в северо-западной части России — Санкт-Петербурге и Мурманске. 

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Но Западная Сибирь также почувствует погодные аномалии: температурный фон будет выше нормы на четыре градуса. В Томской области на четыре-шесть, в Республике Алтай аномалия будет меньше — порядка одного-трех градусов.

«Связано это с тем, что если через Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области будет проходить атмосферный фронт и вызывать снег, а 2 января мокрый снег и метели, то южные регионы — Алтайский край и Республика Алтай — будут оставаться в области повышенного давления», — объяснила Лапчик.

В первый день января температура поднимется до -4… -6 градусов. Это связано с очередной «порцией» атлантического воздуха, которая идет с европейской части России. И 2 января в Новосибирской области температура днем будет близка к нулю, но при этом ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.

Температура, близкая к нулю, будет отмечаться и в соседних регионах. В Республике Алтай 2 января столбик термометра поднимется выше нуля, ожидается оттепель. «Это процесс крупномасштабный. Тепло, которое будет поступать с европейской части России, будет влиять на погоду такого большого региона, как Сибирь», — резюмировала Лапчик.

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Иркут 69

Этим дешёвым трюком имидж власти не поправишь... Да они и не пойдут на это.

Удавиков

ЦитатаПремьер-министр России Дмитрий Медведев должен ввести рекомендации для чиновников по поведению...

korvinsS

Не написали самого главного удалось им это или нет.

WSG0600-164-164

Детишек во Парижу и Лонданах бомжами сделать хотите...

Uynachalnica

То он первое января с первым апреля попутал! С чего бы?