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Bloomberg перечислил достижения Путина за 20 лет

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Владимир Путин за двадцатилетнее пребывание у власти Россия смог восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, отмечает американское агентство Bloomberg.

Российский лидер смог укрепить связи с Китаем, присоединил Крым, изменил ситуацию в Сирии, продал вооружения Турции, входящей в блок НАТО. Путину удалось задать тон прошедшему в Париже саммиту «нормандской четверки», приводит РИА Новости материал Bloomberg.

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Основным достижением российского президента агентство Bloomberg назвало его способность наращивать геополитическое влияние при скромном бюджете, напомнив, что США на оборону тратят в два раза больше денег, чем Россия на все сразу.

Россия снова стала основной силой на Ближнем Востоке и расширяет влияние на Африку, говорится в публикации.

Кроме того, осторожность Москвы в материальных вопросах после украинского конфликта сделала финансовый баланс страны «одним из самых здоровых в мире», заключает Bloomberg.


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Uynachalnica

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