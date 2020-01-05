Год Белой Крысы: кто взлетит по карьерной лестнице

Гороскоп карьеры и работы на 2020 год обещает очень плодотворный период для тех, кто нацелен на продвижение по службе. Этому же способствует и китайская покровительница года — Белая Металическая Крыса. Но хозяйка года не любит неточностей, поэтому нужно четко сосредоточиться на желаемой цели и быть очень аккуратными с документами и финансами.

Наступивший год не подходит для риска и авантюр. Если вы задумали менять место работы или открывать собственное дело, нужно подойти к этому очень вдумчиво, просчитать все минусы и плюсы. Наиболее перспективно сложится год у представителей технических специальностей, а также у тех, кто напрямую связан с финасами: экономистов, бухгалтеров.

Астрологи прогнозируют удачу в делах четырём знакам Зодиака: это Близнецы, Девы, Водолеи и Рыбы. Именно в их жизни в новом году наиболее вероятны продвижения по карьерной лестнице.

#Карьера Зачем знать знак Зодиака начальника

ждёт один из самых удачных годов за последнее время. Сейчас вы действительно вступаете в ряды любимчиков Фортуны, и грех этим не воспользоваться. Если ваша карьера зависит от связей, отношений с руководством, то есть все шансы очаровать тех, кто может улучшить вашу жизнь. Именно на деловые контакты и стоит сделать акцент в этом году. Самым плодотворным временем для карьерных продвижений станет весна.

Девы в новом году будут нацелены на успех, впрочем, как и всегда. Но сейчас личная жизнь отойдёт на второй план, на первом месте будет карьера, именно поэтому в этом году у вас получится добиться задуманного. Старания, трудолюбие и ответственность не останутся незамеченными, поэтому вы вполне можете рассчитывать на продвижения по карьерной лестнице.

Для Водолеев наступает просто идеальная пора для реализации самых смелых идей. Ваши таланты, нестандартные предложения и лидерские качества наконец-то оценят по достоинству. Но в год Крысы очень важно не лениться: нужно как можно скорее претворять планы в жизнь. Наиболее удачно сложится год у Водолеев, связанных с творчеством.

Рыбы в 2020 году будут полны сил и энергии. Если в прошедшем году вы только собирались с силами и строили далеко идущие планы, то теперь самое время приступить к их реализации. Наступает отличная пора, чтобы заявить о себе. Вы можете как продвинуться на текущем месте работы, так и найти более перспективное, и даже сменить профессию.

В чем повезет другим знакам Зодиака

Удача в творческих делах в новом году ждёт Овнов. Самым благополучным периодом для них будет зима и начало весны, так что важные дела не стоит откладывать.

Тельцам 2020 новый год принесёт успехи в обучении, научной деятельности, а вот для карьерных продвижений этот период не подходит.

Ракам год обещает перемены в деловой сфере. Благоприятное время для смены места работы, специальности. Вы способны понять, чего хотите, и начать всё с чистого листа.

Амбициозным Львам год Крысы подарит новые перспективные задачи, но в стремлении продвинуться по карьерной лестнице важно не переусердствовать и сохранить добрые отношения с коллегами и конкурентами.

Все возможности для карьерных продвижений есть у Весов, но первая половина года станет для вас периодом некого затишья: настоящего успеха стоит ждать осенью.

Скорпионам предстоит расширить сферу влияния и горизонты в своей профессии. Перемены к лучшему вряд ли дадутся легко, но новый опыт даст вам возможность продвинуться далеко вперёд в перспективе.

Стрельцам новый год обещает перемены. Новые цели и планы в профессиональной сфере не заставят себя долго ждать, даже если пока вам кажется, что всё давно решено. Но для успеха важно сделать акцент на делах, а не личной сфере.

Козерогам гороскоп карьеры советует уделить максимум внимания деловым отношениям, массовым мероприятиям. Именно в 2020 году вы способы раскрыться как лидеры и организаторы.