Более 100 тысяч читеров блокируют в PUBG каждую неделю

Комьюнити-менеджер PlayerUnknown’s Battlegrounds под ником Hawkinz на форуме Reddit признал в том, что разработчикам иногда приходится банить более 100 тысяч аккаунтов читеров в неделю.

«Мы часто блокируем более 100 тыс. аккаунтов в неделю. С 8 по 14 декабря мы навсегда заблокировали ровно 116 531 аккаунт. Блокируем ли мы какие-либо аккаунты аппаратно? Да, а также используем блокировку по HWID», написал он в одном из своих сообщений.

Также он сообщил, что для некоторых игроков блокируется не только игровой аккаунт, но и применяется блокировка по HWID – уникальному идентификатору компьютера, и опроверг слухи о том, что разработчики намеренно не применяют жёсткую блокировку по HWID для всех читеров преследуя цель нажиться на приобретении ими новых копий игры.