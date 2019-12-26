НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Более 100 тысяч читеров блокируют в PUBG каждую неделю

Источник:
Sibnet.ru
191 0
Фото: © pubg.com
Комьюнити-менеджер PlayerUnknown’s Battlegrounds под ником Hawkinz на форуме Reddit признал в том, что разработчикам иногда приходится банить более 100 тысяч аккаунтов читеров в неделю.

«Мы часто блокируем более 100 тыс. аккаунтов в неделю. С 8 по 14 декабря мы навсегда заблокировали ровно 116 531 аккаунт. Блокируем ли мы какие-либо аккаунты аппаратно? Да, а также используем блокировку по HWID», написал он в одном из своих сообщений.

Также он сообщил, что для некоторых игроков блокируется не только игровой аккаунт, но и применяется блокировка по HWID – уникальному идентификатору компьютера, и опроверг слухи о том, что разработчики намеренно не применяют жёсткую блокировку по HWID для всех читеров преследуя цель нажиться на приобретении ими новых копий игры.

«На каждого читера есть ещё 99 пострадавших игроков. Один из наиболее важных аспектов долгосрочного успеха PUBG — это счастливые пользователи, которые надолго задержатся в игре, а проблемой многих таких игроков являются читеры. Мы хотим сохранить комьюнити, поэтому мошенники — наши враги».
Еще по теме
Steam объявил глобальную распродажу игр
Тариф «Игровой»: в чем преимущества?
Названы лучшие игры 2019 года
Игра Detroit Become Human вышла на ПК
смотреть все
Игры #Экшены #Киберспорт
КАРТИНА ДНЯ
•
Президент призвал к дальнейшему снижению ставок по ипотеке
•
Россия успешно испытала самый мощный ледокол
•
Путин победил в хоккейном матче на Красной площади
•
Атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду
Подробности
•
У кого выше: рейтинг елок городов Сибири
•
Новые деньги и конец света: прогнозы великих на 2020 год
•
Снимать даже под водой: как выиграть экшн-камеру 4k
•
Смерть телевизоров: почему победил интернет?
Как это работает
•
Игры и HD: зачем быстрый интернет в обычной квартире?
•
Задобрить Крысу: меню и дресс-код новогоднего вечера
•
Что скрывают запахи: как влиять на человека с помощью ароматов
•
Облачная охрана: что умеет уличная камера Ростелекома
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Шлагбаум проткнул лобовик Toyota Camry
Сибирь 26.12.2019 11:45
Четвертый МС-21 поднялся в воздух
Сибирь 26.12.2019 11:40
Суд переложил ответственность на родителей в деле мальчика и Сбербанка
Сибирь 26.12.2019 11:32
Жизнь редких горных баранов показали на видео
Сибирь 26.12.2019 11:26
Самое популярное
США остановили строительство российского газопровода
4131
Модернизацию Lada 4x4 показали на видео
3568
Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента
3437
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
3169
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Президент призвал к дальнейшему снижению ставок по ипотеке
•
Россия успешно испытала самый мощный ледокол
•
Путин победил в хоккейном матче на Красной площади
•
Атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду
Подробности
•
У кого выше: рейтинг елок городов Сибири
•
Новые деньги и конец света: прогнозы великих на 2020 год
•
Снимать даже под водой: как выиграть экшн-камеру 4k
•
Смерть телевизоров: почему победил интернет?
Сибирь
•
Шлагбаум проткнул лобовик Toyota Camry
•
Четвертый МС-21 поднялся в воздух
•
Суд переложил ответственность на родителей в деле мальчика и Сбербанка
•
Жизнь редких горных баранов показали на видео
•
Томских мужчин признали самыми работящими в России
•
Аэропорт Горно-Алтайска побил свой рекорд
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин проехал по Крымскому мосту на локомотиве
76
Строительство «Северного потока-2» прекратили из-за санкций США
73
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
51
США остановили строительство российского газопровода
45
Путин назвал свою главную цель
45
Топ комментариев

Uynachalnica

Для этого надоть еще два срока в Кремле просидеть, после премьерского кресла! Тогда точно прорвемси!

Uynachalnica

Чем эти резервные фонды помогли будущим пенсионерам, которым в 65 теперь выходить?

Uynachalnica

Славяша сходи к психотерапевту! Явно с твоим восприятием мира, не все в порядке!

DYNAMO7294

Еще 10 путинизма, и России то не будет!

great_america

"Очевидно, что тех темпов роста, которые мы достигли, нам недостаточно" - и что в России выросло кроме...