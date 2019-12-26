Более 100 тысяч читеров блокируют в PUBG каждую неделю

Комьюнити-менеджер PlayerUnknown’s Battlegrounds под ником Hawkinz на форуме Reddit признал в том, что разработчикам иногда приходится банить более 100 тысяч аккаунтов читеров в неделю.
«Мы часто блокируем более 100 тыс. аккаунтов в неделю. С 8 по 14 декабря мы навсегда заблокировали ровно 116 531 аккаунт. Блокируем ли мы какие-либо аккаунты аппаратно? Да, а также используем блокировку по HWID», написал он в одном из своих сообщений.
Также он сообщил, что для некоторых игроков блокируется не только игровой аккаунт, но и применяется блокировка по HWID – уникальному идентификатору компьютера, и опроверг слухи о том, что разработчики намеренно не применяют жёсткую блокировку по HWID для всех читеров преследуя цель нажиться на приобретении ими новых копий игры.
«На каждого читера есть ещё 99 пострадавших игроков. Один из наиболее важных аспектов долгосрочного успеха PUBG — это счастливые пользователи, которые надолго задержатся в игре, а проблемой многих таких игроков являются читеры. Мы хотим сохранить комьюнити, поэтому мошенники — наши враги».