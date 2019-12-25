Атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду

Первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» выведена из эллинга оборонной верфи «Севмаш» и спущена на воду в Северодвинске.

Команду на вывод дал и.о. директора предприятия Сергей Воронько, после чего церемониальную бутылку шампанского о борт корабля разбил его командир капитан второго ранга Максим Шпирко. «Очень приятно, что юбилейный для предприятия год мы заканчиваем таким значимым событием, как вывод из эллинга подлодки "Новосибирск"», — приводит ТАСС слова Воронько

Как сообщил генеральный директор бюро машиностроения «Малахит» Владимир Дорофеев, «Новосибирск» станет самой малошумной из атомных подводных лодок России. «Этот корабль носит универсальный характер, он позволяет успешно бороться с надводными кораблями, с группировками надводных кораблей, с подводными лодками, позволяет наносить удары по береговым объектам», — добавил Дорофеев.

Командир Беломорской военно-морской базы Константин Кабанцов отметил, что субмарина претерпела значительные улучшения по сравнению со своим предшественниками. «Улучшено радиоэлектронное вооружение, улучшены возможности по обнаружению цели, по приему целеуказания, то есть корабль на данный момент соответствует всем современным требованиям, которые предъявляет война на море», — сказал он.

На церемонии также присутствовал заместитель губернатора Новосибирской области Василий Смирнов. «Это четвертая субмарина, в названии которой есть Новосибирск <...> Мы будем крепить шефские связи с экипажем субмарины», — заверил он.

Сейчас в составе ВМФ находится атомная подводная лодка проекта 885 «Ясень» «Северодвинск». Головная субмарина проекта 885М «Ясень-М» «Казань» проходит испытания. Ее передача флоту ожидается в 2020 году.

В настоящее время на «Севмаше» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) на разных стадиях строительства находятся шесть подлодок проекта 885М. В 2019 году подписан контракт на строительство еще двух субмарин этого проекта.