НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду

Источник:
ТАСС
168 0
Фото: © пресс-служба "Севмаша"

Первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» выведена из эллинга оборонной верфи «Севмаш» и спущена на воду в Северодвинске.

Команду на вывод дал и.о. директора предприятия Сергей Воронько, после чего церемониальную бутылку шампанского о борт корабля разбил его командир капитан второго ранга Максим Шпирко. «Очень приятно, что юбилейный для предприятия год мы заканчиваем таким значимым событием, как вывод из эллинга подлодки "Новосибирск"», — приводит ТАСС слова Воронько

Как сообщил генеральный директор бюро машиностроения «Малахит» Владимир Дорофеев, «Новосибирск» станет самой малошумной из атомных подводных лодок России. «Этот корабль носит универсальный характер, он позволяет успешно бороться с надводными кораблями, с группировками надводных кораблей, с подводными лодками, позволяет наносить удары по береговым объектам», — добавил Дорофеев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУдар из глубины: у кого субмарин больше?

Командир Беломорской военно-морской базы Константин Кабанцов отметил, что субмарина претерпела значительные улучшения по сравнению со своим предшественниками. «Улучшено радиоэлектронное вооружение, улучшены возможности по обнаружению цели, по приему целеуказания, то есть корабль на данный момент соответствует всем современным требованиям, которые предъявляет война на море», — сказал он.

На церемонии также присутствовал заместитель губернатора Новосибирской области Василий Смирнов. «Это четвертая субмарина, в названии которой есть Новосибирск <...> Мы будем крепить шефские связи с экипажем субмарины», — заверил он.

Сейчас в составе ВМФ находится атомная подводная лодка проекта 885 «Ясень» «Северодвинск». Головная субмарина проекта 885М «Ясень-М» «Казань» проходит испытания. Ее передача флоту ожидается в 2020 году.

В настоящее время на «Севмаше» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) на разных стадиях строительства находятся шесть подлодок проекта 885М. В 2019 году подписан контракт на строительство еще двух субмарин этого проекта.

Еще по теме
Военные получат на Новый год красную икру и карты «Л'Этуаль»
Российская армия получила первые комплексы С-350 «Витязь»
Беспилотные бомбардировщики появятся в России
Названа сфера военного превосходства России над США
смотреть все
Оборона #Оружие #Армия #ОПК
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин назвал свою главную цель
•
Кремль прокомментировал скандальное заявление Лукашенко
•
Кудрин рассказал, как Путин спас российскую экономику
•
Атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду
Подробности
•
У кого выше: рейтинг елок городов Сибири
•
Новые деньги и конец света: прогнозы великих на 2020 год
•
Снимать даже под водой: как выиграть экшн-камеру 4k
•
Смерть телевизоров: почему победил интернет?
Как это работает
•
Облачная охрана: что умеет уличная камера Ростелекома
•
Что скрывают запахи: как влиять на человека с помощью ароматов
•
Простоит три недели: как выбрать ёлку и ухаживать за ней
•
Как запрограммировать счастье в новом году
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду
Сибирь 25.12.2019 19:33
Бывший летчик инсценировал самоубийство жены
Сибирь 25.12.2019 17:21
Село с жителями выставили на продажу в Красноярском крае
Сибирь 25.12.2019 17:14
Битва сноубордиста с глухарем попала на видео
Сибирь 25.12.2019 16:55
Самое популярное
США остановили строительство российского газопровода
3905
«Газпром» согласился вернуть долг Украине
3551
Модернизацию Lada 4x4 показали на видео
3270
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
2950
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин назвал свою главную цель
•
Кремль прокомментировал скандальное заявление Лукашенко
•
Кудрин рассказал, как Путин спас российскую экономику
•
Атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду
Подробности
•
У кого выше: рейтинг елок городов Сибири
•
Новые деньги и конец света: прогнозы великих на 2020 год
•
Снимать даже под водой: как выиграть экшн-камеру 4k
•
Смерть телевизоров: почему победил интернет?
Сибирь
•
Атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду
•
Бывший летчик инсценировал самоубийство жены
•
Село с жителями выставили на продажу в Красноярском крае
•
Битва сноубордиста с глухарем попала на видео
•
Резко похолодает в Новосибирске
•
Регенерирующие повязки разработали в Томске
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин проехал по Крымскому мосту на локомотиве
76
Строительство «Северного потока-2» прекратили из-за санкций США
73
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
51
США остановили строительство российского газопровода
45
Россия резко нарастила импорт пальмового масла
37
Топ комментариев

Uynachalnica

Чем эти резервные фонды помогли будущим пенсионерам, которым в 65 теперь выходить?

bars53

чернобль вроде на украине? ... с них бери

Alvarius7

Если такое примут, то сразу же появится элитная служба такси, которая будет возить только чиновников)

great_america

Путин угробил российскую экономику. Она и сейчас продолжает падать.

pilot995

Спасал он друганов-олигархов и их банки, а экономику он добил после Ельцина сам и руками подельников.