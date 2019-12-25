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Названа причина падения истребителя Су-57

Источник:
ТАСС
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Фото: Rulexip / CC BY-SA 3.0

Истребитель пятого поколения Су-57, разбившийся во вторник в Хабаровском крае, самопроизвольно вошел в крутую спираль, из которой летчик его вывести не сумел.

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«Испытательный полет Су-57 проходил на высоте 8 тысяч метров. Из-за отказа системы управления истребитель самопроизвольно вошел в нисходящую спираль [самолет при этом движется по винтовой траектории с креном и потерей высоты], начал быстро снижаться, а затем падать», — рассказал ТАСС источник в самолетостроительной отрасли.

По его словам, «летчик пытался перевести самолет в горизонтальный полет в ручном режиме, но его усилия результатов не дали». «На критической высоте в 2 тысячи метров пилот принял решение катапультироваться», — добавил источник.

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bars53

чернобль вроде на украине? ... с них бери

BBakSS

Год будет непростой, нас ожидают трудности, но мы справимся. (1999, 2000, 2001....2020)"подпись" Ванга,...

serioga08

Главное - пилот жив. А авария в испытаниях - даже имеет некоторые плюсы - разберутся и устранят на будущее.

Uynachalnica

Чем эти резервные фонды помогли будущим пенсионерам, которым в 65 теперь выходить?

Alvarius7

Если такое примут, то сразу же появится элитная служба такси, которая будет возить только чиновников)