Названа причина падения истребителя Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57, разбившийся во вторник в Хабаровском крае, самопроизвольно вошел в крутую спираль, из которой летчик его вывести не сумел.

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«Испытательный полет Су-57 проходил на высоте 8 тысяч метров. Из-за отказа системы управления истребитель самопроизвольно вошел в нисходящую спираль [самолет при этом движется по винтовой траектории с креном и потерей высоты], начал быстро снижаться, а затем падать», — рассказал ТАСС источник в самолетостроительной отрасли.

По его словам, «летчик пытался перевести самолет в горизонтальный полет в ручном режиме, но его усилия результатов не дали». «На критической высоте в 2 тысячи метров пилот принял решение катапультироваться», — добавил источник.





