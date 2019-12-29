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«Рулетка подарков» работает последний день

Источник:
Sibnet.ru
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Любители современных технологий получили возможность выиграть промокоды на цифровые сервисы, а также полезные гаджеты и памятные подарки в новогодней игре «Рулетка подарков», запущенной на новогоднем спецпроекте портала Sibnet.ru.

Играть в рулетку могут все желающие. Крутить ее можно один раз в сутки. За рассказы об игре в социальных сетях можно крутить еще раз. А если участнику в качестве выигрыша выпадет приз «VIP-рулетка», он получит еще одну возможность покрутить рулетку, при этом призы в «VIP-рулетке» будут разыгрываться более ценные.

«Рулетка» работает до 29 декабря. В этот день до 24.00 можно выиграть подписку «Для киноманов» в видеосервисе Wink, антивирус Kaspersky Internet Security, книги «ЛитРес», а также различные гаджеты и сувениры. В том числе, внешний аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 2C, подарочный набор с фирменной символикой Ростелекома (блокнот, мышь, USB-флеш накопитель), термокружку и термос. 

В случае если выпадет приз «VIP-рулетка», появится возможность выиграть приз более высокого уровня. В этом списке: настольная LED лампа с беспроводной зарядкой, автомобильная беспроводная зарядка для смартфона, беспроводная звуковая система для ПК и мобильных устройств, Аction-camera 4к, термокружка с LED-индикатором температуры и беспроводные Bluetooth наушники.

Акция проводится для жителей Сибири, Республики Бурятия и Забайкальского края.  

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Каждый месяц награждаются три автора самых популярных отзывов

sng.ord
22 декабря 2019, 11:02

я новый абонент зашёл первый раз на сайт всякие конкурсы игры ЗАТЯГИВАЕТ !!

54545
20 декабря 2019, 05:47

21 век на дворе , а скорость иннета 5мб когда кругом 100 и выше , так ещё люди за 100 платят меньше

Sander Grir
16 декабря 2019, 19:41

Здравствуйте! Пользуюсь услугой интернет от Ростелеком около 10 лет. За такой долгий период особых проблем не возникало, а если, что-то появлялось, то с помощью тех. поддержки или других помощников всё оперативно решалось в кротчайшие сроки! Очень радует программы лояльности такие как: Программа «БОНУС», постоянные розыгрыши, подарки, акции. Ещё, очень классный у них информационный портал «Sibnet»! Рекомендую потестить эту услугу! Только внимательно всё изучите, все программы, сервисы, бонусы и т.д., чтоб насладиться в полном объеме. Я думаю, вы останетесь довольными! P.S. Пробовал параллельно и других поставщиков, но в целом с учётом всех моментов и нюансов, Ростелеком рулит!

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