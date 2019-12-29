«Рулетка подарков» работает последний день

Любители современных технологий получили возможность выиграть промокоды на цифровые сервисы, а также полезные гаджеты и памятные подарки в новогодней игре «Рулетка подарков», запущенной на новогоднем спецпроекте портала Sibnet.ru.

Играть в рулетку могут все желающие. Крутить ее можно один раз в сутки. За рассказы об игре в социальных сетях можно крутить еще раз. А если участнику в качестве выигрыша выпадет приз «VIP-рулетка», он получит еще одну возможность покрутить рулетку, при этом призы в «VIP-рулетке» будут разыгрываться более ценные.

«Рулетка» работает до 29 декабря. В этот день до 24.00 можно выиграть подписку «Для киноманов» в видеосервисе Wink, антивирус Kaspersky Internet Security, книги «ЛитРес», а также различные гаджеты и сувениры. В том числе, внешний аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 2C, подарочный набор с фирменной символикой Ростелекома (блокнот, мышь, USB-флеш накопитель), термокружку и термос.

В случае если выпадет приз «VIP-рулетка», появится возможность выиграть приз более высокого уровня. В этом списке: настольная LED лампа с беспроводной зарядкой, автомобильная беспроводная зарядка для смартфона, беспроводная звуковая система для ПК и мобильных устройств, Аction-camera 4к, термокружка с LED-индикатором температуры и беспроводные Bluetooth наушники.

Акция проводится для жителей Сибири, Республики Бурятия и Забайкальского края.