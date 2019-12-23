Озвучена причина аномальной погоды в России

Причиной аномально теплой зимы в России стало мощное вторжение атлантического воздуха, полагают синоптики.

На прошлой неделе атлантический циклон вызвал сильные вихри в некоторых странах Западной Европы. В понедельник он подошел к российской территории, пишет портал «Метеовести». В результате на европейской части России наблюдается аномально теплая погода.

«Сильное ненастье в нашей стране маловероятно. При этом вихрь несет с собой очередную порцию очень теплого воздуха, поэтому на значительной части Русской равнины будут лить дожди. И только севернее линии Архангельск — Пермь осадки перейдут в снег», — говорится в материале.

В частности, мощное потепление наблюдается в центральных районах России, где в понедельник столбики термометров поднялись выше четырех–шести градусов. Минувший декабрь эксперты уже назвали самым теплым за всю историю наблюдений.