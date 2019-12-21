Росстат подсчитал среднюю стоимость новогоднего стола

Угощение на новогоднем столе для среднестатистического жителя России обойдется в 6430 рублей, подсчитали эксперты Росстата.

Застолье за уходящий год подорожало на 2,74%. Самый сильный рост цен эксперты зафиксировали на сыры — 11,17%. На втором месте — апельсины, они подорожали на 10,87%. В лидерах также сливочное масло — цена на него увеличилась на 10,36%.

Согласно статистике по регионам, дороже всего новогодний стол станет для жителей Чукотки, где за него придется заплатить 9528 рублей — это практически в полтора раза дороже, чем в среднем по стране.

Самое недорогое угощение новогоднее застолье можно собрать в Ингушетии, там набор праздничных продуктов обойдется в 3,5 тысячи рублей. В Москве показатель составляет 7933 рублей, в Санкт-Петербурге — 7060 рублей.