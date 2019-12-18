Тариф «Облачный»: если на компьютере закончилось место

Ростелеком и «Яндекс.Диск» создали совместный тариф «Облачный», включающий высокоскоростной доступ в интернет и облачное хранилище, объем которого ежемесячно увеличивается на 1Тб.

«Все мы создаем и скачиваем огромное количество цифровых данных — фотографии и видео о лучших моментах жизни, любимые кинофильмы и сериалы, аудиокниги и много чего еще. Плюс нам нужен постоянный доступ к контенту с любого из наших гаджетов. Совместный тариф "Облачный" решает наши повседневные задачи, объединяя высокую скорость интернет-доступа и бесконечный "Яндекс.Диск"», — сказала вице-президент по работе с массовым сегментом Ростелекома Диана Самошкина.

По ее словам, партнерство с «Яндексом» помогло разработать сервис с уникальными свойствами и условиями хранения цифровых данных, доступным только абонентам Ростелекома.

Тарифный план «Облачный» включает высокоскоростной доступ в интернет (до 200 Мбит/с) и память в «Яндекс.Диске». Причем объем памяти в период пользования тарифом ежемесячно увеличивается на 1 Тб. Таким образом, за год можно увеличить облако до 12 Тб без дополнительной платы.

«"Яндекс.Диск" появился в 2012 году. С тех пор мы стремимся сделать его самым удобным, быстрым и надежным способом хранения файлов и обмена ими. Совместный тариф Ростелекома и Диска дает пользователю не только высокоскоростной доступ в интернет, но и практически бесконечное место в облаке», — отметил глава проекта «Яндекс.Диск» Владимир Русинов.

Улучшенный функционал

Для абонентов, подключивших «Облачный», становится доступен улучшенный функционал — «Яндекс.Диск Про», включающий расширенную историю изменений, приоритет при обращениях в службу поддержки, отсутствие лимитов на скачивание файлов с публичных страниц. Также в данной версии «Яндекс.Диск» отключен показ рекламы.

Тариф обеспечивает доступ к файлам с любых устройств — персонального компьютера, ноутбука, планшета, смартфона. Всю информацию с этих гаджетов можно перенести в облако. Сервис дает возможность отправлять короткие ссылки на файлы до 50 Гб. Эти файлы можно будет посмотреть, скачать или сохранить себе на Диск.

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Тем более что «облачный» обеспечивает бесплатный доступ к Microsoft Office Online, позволяющем работать в Word, Excel и Power Point прямо в браузере без установки программ на компьютер.

Абонентская плата по тарифному плану «Облачный» — от 890 рублей в месяц. Подключить ТП «Облачный» могут как новые, так и действующие абоненты Ростелекома.

Можно улучшить свой тариф без перехода на «Облачный». Дополнительные 100 Гб в сервисе «Яндекс.Диск» можно сейчас получить бесплатно (обычная цена — 80 рублей за месяц). Дополнительный 1 Тб в сервисе «Яндекс.Диск Про» обойдется в 200 рублей в месяц.

Доступность тарифа «Облачный» и цены на его подключение могут меняться в зависимости от региона.