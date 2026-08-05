«Мир танков» отпразднует день рождения раздачей призов

Игра «Мир танков» отметит свое 16-летие масштабным внутриигровым событием под названием «День рождения».

Танкистов ждут праздничный ангар, контейнеры с ценными наградами, бесплатные подарки, боевые задачи, обмен серебра на золото, и множество других активностей, сообщается на сайте игры.

Событие проходит с 5 по 20 августа, однако некоторые активности стартуют позже официального начала ивента. Так, бесплатные подарки, включая премиум бронемашины, станут доступны 12 августа.

Главное визуальное изменение — привычный ангар сменила «Комната моделиста». Локация превратилась в мастерскую с миниатюрами, памятными трофеями и быстрым доступом ко всем событиям праздника.

Также заработает возможность обменивать заработанное серебро на золото. Функция под названием «Золотой вагон» даст шанс потратить на праздничные наборы заработанное серебро.

Игрокам доступна прогрессия из десяти этапов и бесконечного бонусного этапа. За выполнение заданий выдают праздничные контейнеры, золото, дни премиум аккаунта, 2D-стили, а также уникальных членов экипажа.

Среди других призов — два вида праздничных контейнеров. В контейнере «День рождения 2026» можно получить премиум танки VIII–IX уровней, включая новые машины HSD-1, АСУ-85 и ALRS M6, а также легендарную технику прошлых лет.

Контейнер «Праздничная посылка» содержит золотые билеты для «Золотого вагона», снаряжение и экономические инструкции. Его раздают бесплатно всем игрокам.