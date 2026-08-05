Путин провел кадровые перестановки в армии

Президент Владимир Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне спецоперации, сообщается на сайте Кремля.

По предложению Минобороны службы тыла сосредоточат в одних руках — направление возглавил генерал-полковник Валерий Солодчук. Он руководил операциями на Харьковском направлении и отвечал за освобождение Курской области.

Группировка «Центр» перешла под управление генерал-полковника Андрея Иванаева. Исполняющим обязанности командующего «Востоком» станет генерал-лейтенант Петр Болгарев.

Во время службы Иванаева и Болгарева в группировке «Восток» ее бойцы освободили Великую Новоселку в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области, а также расширили зону безопасности в Днепропетровской области.

Генерал-полковник Денис Лямин возглавит Войска беспилотных систем. Он командовал 58-й гвардейской общевойсковой армией, отражавшей контрнаступление ВСУ в 2023 году, а также участвовал в освобождении Авдеевки.