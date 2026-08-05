Пилоты пропавшего в Иркутской области самолета вышли на связь

Летчики пропавшего вечером 3 августа в Иркутской области лесопожарного самолета Cessna 182 вышли на связь, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Пилот и летчик-наблюдатель живы, они забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали своих координаты самолету Бодайбо – Иркутск. Также попросили передать родителям, что живы и здоровы», — написал Кобзев в телеграм-канале.

По данным руководителя поисковых работ, начальника Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Дмитрия Буданова, летчики находятся в 90 километрах от Бодайбо.

В настоящее время с аэропорта Бодайбо вылетел вертолет для их эвакуации.

Cessna 182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, должен был вернуться в поселок Мама вечером 3 августа, но связь с самолетом пропала.