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Пилоты пропавшего в Иркутской области самолета вышли на связь

Источник:
Sibnet.ru
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Тайга в Бодайбинском районе Иркутской области
Фото: Serj Kras / CC BY-SA 3.0

Летчики пропавшего вечером 3 августа в Иркутской области лесопожарного самолета Cessna 182 вышли на связь, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Пилот и летчик-наблюдатель живы, они забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали своих координаты самолету Бодайбо – Иркутск. Также попросили передать родителям, что живы и здоровы», — написал Кобзев в телеграм-канале.

По данным руководителя поисковых работ, начальника Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Дмитрия Буданова, летчики находятся в 90 километрах от Бодайбо.

В настоящее время с аэропорта Бодайбо вылетел вертолет для их эвакуации.

Cessna 182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, должен был вернуться в поселок Мама вечером 3 августа, но связь с самолетом пропала.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Тут он точно победитель! Хотя бы в обещнии не поднимать пенсионный возраст, но, таки, преодолел себя!

Plaguer

Угу, из Таджикистана же сплошь с высшим образованием едут.Очень похоже на лоббирование интересов этнической...

-БЕРКУТ-

преодолел себя и не исполнил ни одного обещания, могёт...

nifnif

припекло видно зе однако. вот и опять завёл свою шарманку