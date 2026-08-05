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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны пояснило увеличение штатной численности армии

Источник:
Sibnet.ru
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Берцы, сапоги, призыв
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Штатная численность Вооруженных сил России увеличена на 27 тысяч человек для формирования отдельных военно-строительных подразделений, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Военно-строительные подразделения будут выполнять общестроительные работы по возведению приоритетных и стратегических объектов ВС РФ на всей территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что специфические требования к строительным работам и режиму секретности затрудняют выполнение задач гражданскими подрядчиками.

Военные строители займутся в числе прочего обустройством военных городков в дальних гарнизонах. Кроме этого, они будут заниматься строительством серьезных объектов военной инфраструктуры, куда гражданским допуск не разрешен.

Президент Владимир Путин ранее подписал указ, предусматривающий увеличение штатной численности российской армии примерно на 27 тысяч человек — до 2 426 130 человек, включая 1,53 миллиона военнослужащих.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Тут он точно победитель! Хотя бы в обещнии не поднимать пенсионный возраст, но, таки, преодолел себя!

-БЕРКУТ-

преодолел себя и не исполнил ни одного обещания, могёт...

Plaguer

Угу, из Таджикистана же сплошь с высшим образованием едут.Очень похоже на лоббирование интересов этнической...

dimans1000

Они вообще не нужны, самим работы не хватает