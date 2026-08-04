Иран заявил об отмене удара по Украине после извинений

Иран собирался нанести удары по трем целям на Украине в ответ на атаку ВСУ на судно в Каспийском море, но передумал, после того как Киев принес извинения, сообщил советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи.

«Мы были готовы атаковать три цели на Украине, но отменили атаку после того, как страна принесла извинения», — приводит слова Резаи агентство Tasnim.

Но Киев так или иначе должен ответить за удар по иранскому судну, отметил советник.

Иран сообщил об атаке Украины на иранское судно в Каспийском море 25 июля. По данным иранских властей, в результате удара один человек погиб и один пострадал. Тегеран назвал произошедшее нарушением международного права.

Глава МИД Украины Андрей Сибига писал, что в разговоре с иранским коллегой призвал «воздерживаться от любых эскалационных шагов»

По информации The New York Time, Иран рассматривал возможность нанесения удара по морскому порту на Украине в ответ на атаку на иранское судно.