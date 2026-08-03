НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин в Красноярске рассказал о «самой большой победе»

Источник:
Sibnet.ru
553 3
Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос мальчика, что для него победа, во время визита в Красноярск в понедельник, 3 августа.

«Победа — это когда преодолеваешь самого себя. Это самая большая победа», — ответил Путин на вопрос одного из финалистов конкурса «Большая перемена», что для него победа, может, даже не в спорте, и как на нее себя настраивает. Видео опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин в понедельник выступил перед участниками конкурса «Большая перемена», который впервые прошел в Красноярске.

«Главная мечта всех миллионов ребят, которые принимали участие во всех сезонах «Большой перемены» – встреча с нашим дорогим другом, который сейчас выйдет на эту сцену. Президент Российской Федерации», — объявил ведущий. Дети встретили президента криками. Они кричали пару минут, не давая президенту начать свое выступление.

«Я очень рад вас всех видеть. Приятно очень встретиться с теми, кто проявил себя самым лучшим образом в поиске себя самого и своего дела в будущей жизни, в будущем России», – обратился президент к школьникам

Победителями конкурса «Большая перемена» будут 300 учеников 5-7 классов, призом для них будет путешествие на поезде через всю Россию. Победители конкурса из других стран получат возможность бюджетного обучения в российских вузах.

Еще по теме
Совбез выступил против завоза в Сибирь мигрантов
Как проголосовать на выборах через «Госуслуги»
Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов
Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму
смотреть все
Политика #Россия #Красноярск
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Названы лучшие смартфоны 2026 года
Можно ли смешивать 92‑й и 95‑й бензин
Гид по грибам Сибири: когда и что собирать
Сбербанк нашел способ вернуть свои приложения на iPhone
Обсуждение (3)
Картина дня
Президент России Владимир Путин
Путин в Красноярске рассказал о «самой большой победе»
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский предложил России три варианта перемирия
Пасхальные яйца
Яйца стали самым подорожавшим товаром в мире
Первый полет первого серийного импортозамещенного МС-21
Серийный МС-21 впервые поднялся в небо
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
От депрессии до биполярки: психиатр назвал любимые «самодиагнозы»
Когда переходить на «ты» с коллегами
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по грибам Сибири: когда и что собирать
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Топ комментариев

pepelmetal

Да и Белоруссия не воюет, чего б ей не жить то?

pepelmetal

Так и украина жила, пока не пришли к власти бандеровские недобитки

pepelmetal

Слышал, но это никак не остановило судоходство, а вот одесса запечатана навсегда

_ASUS__

украинцы для запада это рабская бесправная скотина на убой лабораторные мыши чисто утилитарный ресурс...