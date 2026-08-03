Путин в Красноярске рассказал о «самой большой победе»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос мальчика, что для него победа, во время визита в Красноярск в понедельник, 3 августа.

«Победа — это когда преодолеваешь самого себя. Это самая большая победа», — ответил Путин на вопрос одного из финалистов конкурса «Большая перемена», что для него победа, может, даже не в спорте, и как на нее себя настраивает. Видео опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин в понедельник выступил перед участниками конкурса «Большая перемена», который впервые прошел в Красноярске.

«Главная мечта всех миллионов ребят, которые принимали участие во всех сезонах «Большой перемены» – встреча с нашим дорогим другом, который сейчас выйдет на эту сцену. Президент Российской Федерации», — объявил ведущий. Дети встретили президента криками. Они кричали пару минут, не давая президенту начать свое выступление.

«Я очень рад вас всех видеть. Приятно очень встретиться с теми, кто проявил себя самым лучшим образом в поиске себя самого и своего дела в будущей жизни, в будущем России», – обратился президент к школьникам

Победителями конкурса «Большая перемена» будут 300 учеников 5-7 классов, призом для них будет путешествие на поезде через всю Россию. Победители конкурса из других стран получат возможность бюджетного обучения в российских вузах.