Президент Украины Владимир Зеленский предложил России три варианта перемирия, сообщил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

Зеленский предложил России на выбор воздушное перемирие, остановку ударов по энергетическим объектам и заморозку боевые действия по линии фронта, пишет украинское издание «Страна.ua».

Кроме того, советник украинского лидера утверждает, что Зеленский теперь готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы начать переговоры о мире. Ранее он отказывался от личной встречи с ним.

Президент Украины на встрече с послами 3 августа заявил, что Киев будет стараться завершить конфликт с Россией до начала зимы, желательно осенью. Зеленский рассчитывает на помощь США в реализации этого сценария.

Власти России неоднократно заявляли об открытости к переговорам с Украиной и Европой. Для окончания конфликта президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отдать приказ ВСУ покинуть территорию российских регионов, вошедших в состав РФ в 2022 году.