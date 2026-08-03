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Зеленский предложил России три варианта перемирия

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил России три варианта перемирия, сообщил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

Зеленский предложил России на выбор воздушное перемирие, остановку ударов по энергетическим объектам и заморозку боевые действия по линии фронта, пишет украинское издание «Страна.ua».

Кроме того, советник украинского лидера утверждает, что Зеленский теперь готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы начать переговоры о мире. Ранее он отказывался от личной встречи с ним.

Президент Украины на встрече с послами 3 августа заявил, что Киев будет стараться завершить конфликт с Россией до начала зимы, желательно осенью. Зеленский рассчитывает на помощь США в реализации этого сценария.

Власти России неоднократно заявляли об открытости к переговорам с Украиной и Европой. Для окончания конфликта президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отдать приказ ВСУ покинуть территорию российских регионов, вошедших в состав РФ в 2022 году.

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Топ комментариев

pepelmetal

Да и Белоруссия не воюет, чего б ей не жить то?

pepelmetal

Так и украина жила, пока не пришли к власти бандеровские недобитки

_ASUS__

украинцы для запада это рабская бесправная скотина на убой лабораторные мыши чисто утилитарный ресурс...

Danilon

Я вот не пойму: это прорыв, рывок или многоходовочка ?