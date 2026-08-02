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Атаки БПЛА сегодня: сбито 635 дронов над 17 регионами России

Источник:
Sibnet.ru
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Беспилотник
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ
Российские силы противоздушной обороны (ПВО) в ночь на воскресенье, 2 августа сбили 635 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 635 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сказано в сообщении.

Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.

Самарская область

В ходе ночной атаки беспилотников ВСУ на регионы России был поражен еще один логистический центр Wildberries. В компании сообщили о возгорании объекта в Самарской области после удара БПЛА.

«Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — заявили в WB.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил удар по складу и сообщил, что сведения о возможных пострадавших уточняются.

Саратовская область

Массированной атаке украинских беспилотников подверглась Саратовская область. В результате повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«В результате атаки вражеских БПЛА погибли два человека. Слова соболезнования родным и близким», — сказал губернатор. Пострадали несколько жителей многоквартирного дома, добавил он.

В пресс-службе Приволжской железной дороги сообщили, что «в результате внешнего вмешательства» была повреждена контактная сеть на перегоне Нефтяная — Князевка.

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ЧП #Происшествия #Конфликты
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Топ комментариев

Danilon

Я вот не пойму: это прорыв, рывок или многоходовочка ?

_ASUS__

украинцы для запада это рабская бесправная скотина на убой лабораторные мыши чисто утилитарный ресурс...

pepelmetal

А нилох знает о своих потерях только в Курской области 80000:D?

_ASUS__

бандровская украина это страна кладбище ... порядок по бандеровски - до последнего украинца