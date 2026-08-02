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ВОЗ предупредила о стремительном распространении Эболы

Источник:
Sibnet.ru
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Эпидемия
Фото: © пресс-служба правительства КНР

Лихорадка Эбола в Демократической Республике Конго распространяется исключительными темпами, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Вспышка Эболы «усиливается, наблюдается устойчивая передача вируса и продолжающийся рост числа зарегистрированных случаев заболевания и смертей», говорится в сообщении.

По состоянию на 30 июля в ДР Конго было зарегистрировано 3605 подтвержденных случаев заболевания этой инфекцией. Из них 1587 были летальными. В ВОЗ отметили, что процент смертности превысил 40%.

В ВОЗ назвали вспышку Эболы «крупнейшей зарегистрированной в стране». Она началась 15 мая из-за нового штамма вируса Бундибугио, против которого пока нет сертифицированной вакцины.

Вакцину, которую ВОЗ назвала «наиболее перспективной», разрабатывает сингапурская компания Hilleman Laboratories.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола (БВВЭ) — редкое, но крайне опасное вирусное заболевание с уровнем смертности от 25% до 90%. Эбола не передается воздушно-капельным путем (в отличие от гриппа или COVID-19).

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Топ комментариев

Danilon

Я вот не пойму: это прорыв, рывок или многоходовочка ?

pepelmetal

А нилох знает о своих потерях только в Курской области 80000:D?

_ASUS__

украинцы для запада это рабская бесправная скотина на убой лабораторные мыши чисто утилитарный ресурс...

_ASUS__

40 миллионов на украине уже давно нет ... около 25 было ... сейчас судя по всему около 20 а может и около...