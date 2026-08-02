ВОЗ предупредила о стремительном распространении Эболы

Лихорадка Эбола в Демократической Республике Конго распространяется исключительными темпами, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Вспышка Эболы «усиливается, наблюдается устойчивая передача вируса и продолжающийся рост числа зарегистрированных случаев заболевания и смертей», говорится в сообщении.

По состоянию на 30 июля в ДР Конго было зарегистрировано 3605 подтвержденных случаев заболевания этой инфекцией. Из них 1587 были летальными. В ВОЗ отметили, что процент смертности превысил 40%.

В ВОЗ назвали вспышку Эболы «крупнейшей зарегистрированной в стране». Она началась 15 мая из-за нового штамма вируса Бундибугио, против которого пока нет сертифицированной вакцины.

Вакцину, которую ВОЗ назвала «наиболее перспективной», разрабатывает сингапурская компания Hilleman Laboratories.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола (БВВЭ) — редкое, но крайне опасное вирусное заболевание с уровнем смертности от 25% до 90%. Эбола не передается воздушно-капельным путем (в отличие от гриппа или COVID-19).