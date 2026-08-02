Путин рассказал о строительстве первой в России ВСМ

Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая соединит Москву и Санкт-Петербург, идет полным ходом, сообщил президент России Владимир Путин.

«Полным ходом идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали», — рассказал российский лидер в видеообращении в честь Дня железнодорожника.

По его словам, железнодорожники достойно отвечают на вызовы времени: активно внедряют новейшие технологии, включая электронную логистику, цифровизацию сервисов и услуг, повышают безопасность, скорость, доступность как грузовых, так и пассажирских перевозок.

Президент подчеркнул, что благодаря системной работе команды профессионалов отечественная железнодорожная инфраструктура постоянно развивается.

Первая в стране ВСМ свяжет Москву и Санкт-Петербург. Полностью дорогу запустят в 2028 году. Время в пути между городами составит два часа 15 минут.