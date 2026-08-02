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Путин рассказал о строительстве первой в России ВСМ

Источник:
Sibnet.ru
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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая соединит Москву и Санкт-Петербург, идет полным ходом, сообщил президент России Владимир Путин.

«Полным ходом идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали», — рассказал российский лидер в видеообращении в честь Дня железнодорожника.

По его словам, железнодорожники достойно отвечают на вызовы времени: активно внедряют новейшие технологии, включая электронную логистику, цифровизацию сервисов и услуг, повышают безопасность, скорость, доступность как грузовых, так и пассажирских перевозок.

Президент подчеркнул, что благодаря системной работе команды профессионалов отечественная железнодорожная инфраструктура постоянно развивается.

Первая в стране ВСМ свяжет Москву и Санкт-Петербург. Полностью дорогу запустят в 2028 году. Время в пути между городами составит два часа 15 минут.

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Топ комментариев

Danilon

Я вот не пойму: это прорыв, рывок или многоходовочка ?

pepelmetal

А нилох знает о своих потерях только в Курской области 80000:D?

_ASUS__

бандровская украина это страна кладбище ... порядок по бандеровски - до последнего украинца

_ASUS__

украинцы для запада это рабская бесправная скотина на убой лабораторные мыши чисто утилитарный ресурс...