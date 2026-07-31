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Зафиксирована загадочная периодичность катастроф на Земле

Источник:
Geoscience Frontiers
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Планета Земля
Фото: © NASA

Массовые вымирания, извержения вулканов и другие глобальные катаклизмы на Земле происходят по четкому расписанию, выяснил американский геолог Майкл Рампино. Статья ученого опубликована Geoscience Frontiers.

Исследователь проанализировал 89 крупнейших катастрофических событий за последние 260 миллионов лет — начиная с пермского вымирания, погубившего 96% морских обитателей и 78% наземных видов. Во всех случаях катастрофы повторялись каждые 27,5 миллиона лет.

Одна из версий расписания катастроф — в мантии Земли время от времени зарождаются гигантские восходящие потоки магмы, которые активируют вулканы, ускоряют движение тектонических плит, что в итоге меняет состав атмосферы и уничтожает жизнь.

Вторая версия связана с климатом. Долгосрочные колебания орбиты Земли перераспределяют воду и льды, а миллиарды тонн осадков и ледников с разной силой давят на кору, меняя напряжение в недрах и пробуждая супервулканы.

Третий сценарий — космический. Солнечная система каждые 32 миллиона лет пересекает галактическую плоскость Млечного Пути. В этот момент гравитационные возмущения сбивают с орбит кометы и астероиды из облака Оорта, повышая риск столкновения с Землей.

Теория имеет как сторонников, так и критиков. Оппоненты указывают, что на отрезке в сотни миллионов лет можно найти циклы там, где их нет. Однако сторонники отмечают, что в случае подтверждения гипотеза может стать настоящим прорывом.

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