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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия нанесла один из самых мощных ударов по Киеву и Львову

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы России в ночь на четверг, 30 июля нанесли массированный удар по Киеву, Львову и ряду регионов Украины, сообщило Минобороны России.

В Киеве был поражен завод «Маяк», где создают компоненты для беспилотников FP-1,-2, и «Электротехнический завод», собирающий дроны, в том числе мультикоптерного типа, говорится в сообщении.

Издание «Страна» сообщает, что в отдельных районах Киева были зафиксированы перебои с водо- и электроснабжением.

Во Львове поражены заводы «ЛДАРЗ», занимающийся ремонтом турбореактивных двигателей для ракет FP-5 «Фламинго», и «ЛОРТА», где делают бортовую электронику и радиолокационные системы для ракет «Нептун-МД» и аналога ЗРК С-300.

Глава города Андрей Садовый заявил, что это был «один из самых массовых ударов по Львову», в ходе которого по целям было запущено более 20 ракет.

Удар по регионам

В Ивано-Франковской области, по данным Минобороны РФ, удары были нанесены по предприятиям «СКБ ОВТ» и «НЕФТЕМАШ», которые используются для производства и хранения ракетного вооружения.

В Ровенской области, как сообщает российское оборонное ведомство, поражен завод «Ровноазот», выпускающий компоненты ракетного топлива и комплектующие для ракетных систем.

В Днепропетровской области целью стало предприятие «Криворожский турбовентиляторный завод «Аквапласт», котороезанимается производством и модернизацией ударных беспилотников, безэкипажных катеров, а также ремонтом артиллерийских систем.

Тема: Спецоперация на Украине
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Оборона #Армия #Конфликты
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Топ комментариев

_ASUS__

давно пора ... щёлкать языком не кули ворочать

rumatam

ну и какие народные вопросы они решат...............

Очаков

Гонять на авто по кладбищу? Очень странное времяпровождение.

_ASUS__

включая модераторов ... цифровых сервисов ... атож вононокак бывает