Чайный налет на кружках оказался опасным

Чайный налет на кружках и заварочных чайниках может нанести серьезный ущерб здоровью. В нем концентрируются вредные вещества, грибки и бактерии, предупредила врач-патофизиолог Елена Парецкая.

Коричневый налет внутри кружки и чайника состоит из смеси катехинов и кофеина. Они хорошо растворяются в горячей воде, но при долгом стоянии оседают на стенках, образуя пленку. Чем крепче чай, там больше налета.

«Пить чай из чайника и кружек, которые плотно окутаны темным налетом, не стоит. В этой пленке активно размножаются грибки и бактерии, они накапливаются и попадают в напиток, а из него — в организм», — приводит «Доктор Питер» предостережение патофизиолога.

По ее словам, это может привести к развитию пищевых токсикоинфекций и инфекций пищеварительного тракта: эшерихиоза, стафилококкового поражения и даже сальмонеллеза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Кто придумал граненый стакан

Опасно и повторное заваривание чая в чайнике, который не отмыт предварительно от ранее образовавшегося налета. «При контакте горячей воды и компонентов напитка с пленкой чая образуются танины и оксалатные соли, которые могут вредить желудку и работе почек», — сказала врач.

Отчистить внутреннюю поверхность кружки и чайника можно с помощью соды. Она моментально удаляет чайный налет.