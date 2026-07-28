НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Названы самые популярные сериалы россиян

Источник:
Sibnet.ru
183 0
«Очень странные дела»
Фото: © кадр из сериала «Очень странные дела»

Американский сериал Netflix «Очень странные дела», российский сериал «Ландыши» и японское аниме «Магическая битва» вошли в тройку самых популярных у россиян в первой половине 2026 года, следует из результатов исследования компании «Медиалогия».

Рейтинг составляется на основе анализа поисковых запросов, просмотров на телевидении и платформах, а также активности пользователей в соцсетях. В результате «Очень странные дела» набрали 19 601 балл, «Магическая битва» — 10 839 баллов, а «Ландыши» — 10 486 баллов.

В пятерку лидеров также вошли сериалы «Пацаны» (10 024 балла) и «Первый отдел» (8 917 баллов). При этом в июне «Пацаны» лидировали в рейтинге, в топ-5 также входили сериалы «След», «Эйфория», «След Чикатило» и «Первая ракетка».

В целом в рейтинге по итогам первого полугодия 2026 года лидируют российские проекты — в топ-100 их сразу 57. Кроме этого, зрители часто возвращаются к уже знакомым историям — только 32 проекта из сотни были премьерами.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Нолан и другие: лидеры топ-250 IMDb по числу фильмов
Вышел первый трейлер фильма «Мстители: Судный день»
Стартовали съемки нового фильма «Властелин колец»
«Одиссея» Кристофера Нолана выходит в мировой прокат
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Когда появятся ташкентские арбузы без нитратов
Из «копеек» и иномарок: как слить бензин из машины
Украина атаковала НПЗ в Тюменской области
Лавров напомнил Рубио о фразе «пацан сказал — пацан сделал»
Обсуждение (0)
Картина дня
Концерт «Za Россию»
Песков заявил об идеальном кризисе в стране
Атака на судно в Черном море
Российские силы поразили два судна в Черном море
Загранпаспорт
Черногория введет визы для россиян
Колл-центры
Мошеннические колл-центры в Украине приносят до $1 млрд в месяц
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
От депрессии до биполярки: психиатр назвал любимые «самодиагнозы»
Когда переходить на «ты» с коллегами
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Самое обсуждаемое
34
Лавров напомнил Рубио о фразе «пацан сказал — пацан сделал»
31
США изучат роль России в атаках Ирана на объекты ЦРУ
31
Путин предсказал потерю Украиной западных регионов
22
Токаев предложил Путину заморозить украинский конфликт
21
Кремль заявил о невозможности заморозить конфликт на Украине