Названы самые популярные сериалы россиян

Американский сериал Netflix «Очень странные дела», российский сериал «Ландыши» и японское аниме «Магическая битва» вошли в тройку самых популярных у россиян в первой половине 2026 года, следует из результатов исследования компании «Медиалогия».

Рейтинг составляется на основе анализа поисковых запросов, просмотров на телевидении и платформах, а также активности пользователей в соцсетях. В результате «Очень странные дела» набрали 19 601 балл, «Магическая битва» — 10 839 баллов, а «Ландыши» — 10 486 баллов.

В пятерку лидеров также вошли сериалы «Пацаны» (10 024 балла) и «Первый отдел» (8 917 баллов). При этом в июне «Пацаны» лидировали в рейтинге, в топ-5 также входили сериалы «След», «Эйфория», «След Чикатило» и «Первая ракетка».

В целом в рейтинге по итогам первого полугодия 2026 года лидируют российские проекты — в топ-100 их сразу 57. Кроме этого, зрители часто возвращаются к уже знакомым историям — только 32 проекта из сотни были премьерами.