Российские силы поразили два судна в Черном море

Российские войска нанесли удары беспилотниками по судну типа «балкер» с грузами для ВСУ, а также поразили килекторное судно в порту Николаев, сообщило Минобороны России.

«Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — сказано в сообщении.

Ударными беспилотными летательными аппаратами в северо-западной акватории Черного моря поражено судно типа «балкер», осуществлявшее доставку военных грузов на Украину. В порту Николаев поражено килекторное судно, уточнили в российском военном ведомстве.

С середины июля Минобороны России регулярно отчитывается о нанесении ударов по украинским портам, а также судам, которые используются для перевозки западного вооружения и боеприпасов.