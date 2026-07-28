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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские силы поразили два судна в Черном море

Источник:
Sibnet.ru
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Атака на судно в Черном море
Фото: © кадр из видео Минобороны

Российские войска нанесли удары беспилотниками по судну типа «балкер» с грузами для ВСУ, а также поразили килекторное судно в порту Николаев, сообщило Минобороны России.

«Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — сказано в сообщении.

Ударными беспилотными летательными аппаратами в северо-западной акватории Черного моря поражено судно типа «балкер», осуществлявшее доставку военных грузов на Украину. В порту Николаев поражено килекторное судно, уточнили в российском военном ведомстве.

С середины июля Минобороны России регулярно отчитывается о нанесении ударов по украинским портам, а также судам, которые используются для перевозки западного вооружения и боеприпасов.

Тема: Спецоперация на Украине
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