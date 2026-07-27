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Утвержден ГОСТ на оружие для детей

Источник:
Sibnet.ru
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Утвержден ГОСТ на оружие для детей
Фото: Joe Shlabotnik / CC BY 2.0

ГОСТ на игрушечное оружие, предназначенное для детей в возрасте до 14 лет, вступит в силу в России с 1 января 2027, сообщается на сайте Росстандарта.

Документ ГОСТ 35362-2026 «Оружие игрушечное. Общие технические условия» делит изделия по возрасту. Для детей до трех лет будут доступны простые крупные игрушки из мягких или цельнолитых материалов без мелких съемных деталей, в том числе поролоновые мечи и топоры.

Для детей от трех до семи лет предусмотрены водяные пистолеты, световые мечи, пластиковые сабли и пистолеты с присосками, а для возрастной группы от семи до 14 лет — бластеры, капсюльные пистолеты и наборы с поролоновыми стрелами.

Требования стандарта не распространяются на пневматическое оружие, за исключением водяных ружей и пистолетов, на точные копии огнестрельного оружия, катапульты, арбалеты, рогатки и устройства для метания.

Также он не затрагивает изделия и игры, в которых используются дротики с металлическими наконечниками, луки для стрельбы, оружие для коллекционеров в возрасте от 14 лет и старше.

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