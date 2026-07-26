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МВД рассказало о схеме мошенников с «забытой» в банкомате картой

Источник:
ТАСС
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Банковская карта
Фото: © Sibnet.ru

Мошенники стали внедрять схему обмана, в ходе которой специально оставляют карту в банкомате, а потом обвиняют жертв в краже, сообщил пресс-центре МВД России

«Схема с "забытой" картой: злоумышленник намеренно оставляет карту в банкомате, чтобы спровоцировать случайного человека на контакт с чужим платежным средством», — рассказали ТАСС в МВД

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Затем появляется «владелец» со свидетелями, обвиняет человека в краже и требует «решить вопрос на месте», уточнили в ведомстве.

Как отметили в МВД, еще одним зафиксированным «трендом» социальной инженерии является звонок от лжесотрудника банка с сообщением о блокировке счетов системой «Антифрод» из-за "подозрения в дропперстве.

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