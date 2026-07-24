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Россия вышла в лидеры по темпам прироста долларовых миллионеров

Источник:
Sibnet.ru
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Россия вышла в лидеры по темпам прироста долларовых миллионеров
Фото: mmarchin / CC BY-SA 2.0

Россия по итогам 2025 года заняла пятое место в мире по темпам роста числа долларовых миллионеров, следует из доклада Global Wealth Report 2026 швейцарского банка UBS.

Соответствующий прирост составил 5,2%. В абсолютном выражении количество состоятельных граждан в стране достигло 447 тысячи человек, что обеспечило России 18-ю строчку в мировом рейтинге по общему числу миллионеров.

Лидером рейтинга стала Литва, где число миллионеров выросло на 8%. В топ-5 также вошли Турция (+6,4%), Латвия (+5,7%) и Венгрия (+5,3%). Россия разделила пятую строчку с Ирландией.

Глобальный рост числа миллионеров в мире составил 1,5%, что эквивалентно появлению почти миллиона новых состоятельных лиц — это более 2,6 тысячи человек ежедневно.

Абсолютным лидером по числу долларовых миллионеров остаются США — там проживает 23,6 миллиона человек с таким состоянием. Всего в мире людей с такими доходами около 57,5 миллиона.

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