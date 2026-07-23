Путин обсудил производство новых вооружений

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности России, сообщается на сайте Кремля.

Темой совещания стала работа предприятий, производящих материалы, комплектующие и сырье для производства новых и модернизированных образцов вооружения, а также военной и специальной техники.

В ходе мероприятия Путин подчеркнул, что Россия является одной из немногих стран в мире, которая самостоятельно производит сырье и комплектующие для производства современных вооружений.

Основная часть совещаний Совбеза проходит в закрытом режиме, поэтому на сайте Кремля опубликовано только вступительное слово президента, итоги мероприятия не раскрываются.