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Путин обсудил производство новых вооружений

Источник:
Sibnet.ru
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Путин обсудил производство новых вооружений
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности России, сообщается на сайте Кремля.

Темой совещания стала работа предприятий, производящих материалы, комплектующие и сырье для производства новых и модернизированных образцов вооружения, а также военной и специальной техники.

В ходе мероприятия Путин подчеркнул, что Россия является одной из немногих стран в мире, которая самостоятельно производит сырье и комплектующие для производства современных вооружений.

Основная часть совещаний Совбеза проходит в закрытом режиме, поэтому на сайте Кремля опубликовано только вступительное слово президента, итоги мероприятия не раскрываются.

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