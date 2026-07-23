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Электромобили запретили парковать под мостами

Источник:
Sibnet.ru
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Крымский мост
Фото: © most.life

МЧС запретило размещать под железнодорожными мостами и эстакадами электромобили и стоянки грузовиков, сообщило ведомство в своем официальном канале в мессенджере «Макс».

Запрет также затронул стоянки автомобилей с газобаллонным оборудованием. Кроме того, ведомство установило новые требования к огнестойкости опор и пролетных строений мостов и эстакад.

Соответствующие изменения уже внесли в свод правил пожарной безопасности для инфраструктуры железнодорожного транспорта. Новые правила действуют с 10 июля, отмечается в сообщении.

Ведомство объяснило корректировки правил необходимостью повысить защиту пассажиров и персонала железнодорожной инфраструктуры, а также сформировать единые правила проектирования новых объектов.

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