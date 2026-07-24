Когда появятся ташкентские арбузы без нитратов

Ташкентские арбузы с минимальным содержанием нитратов начинают собирать с конца июля, рассказали эксперты Совета агрономов Министерства сельского хозяйства Узбекистана.

С мая по конец июля на рынках продаются ранние арбузы. Для ускорения их роста часто используются азотные удобрения, поэтому риск получить плод с высоким содержанием нитратов в это время высок.

«Безопасный период для употребления бахчевых — с конца июля по сентябрь. В это время арбузы гарантированно созревают под солнцем на открытом грунте без применения каких-либо добавок в виде удобрений и стимуляторов роста», — пояснили эксперты.

Ташкентские арбузы ценятся за неповторимую сладость и аромат. Благодаря жаркому климату Узбекистана они естественно вызревают раньше большинства конкурентов и задают стандарт вкуса.

Арбузы, собранные на бахче в августе и сентябре, максимально сладкие, дешевые и точно не содержат «лишней» химии.



Как выбрать «здоровый» арбуз

«Определить наличие нитратов по вкусу и внешнему виду арбуза невозможно. Даже при повышенном содержании этих веществ арбуз может выглядеть и пахнуть вполне обычно», — предупредили эксперты Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия (СЭС) Узбекистана.

Покупатели могут воспользоваться бытовыми нитрат-тестерами. Согласно требованиям СанПиН Узбекистана, допустимое содержание нитратов в арбузах составляет до 60 мг/кг. Такие же нормы действуют и в России.

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При выборе арбузов эксперты СЭС рекомендуют обращать внимание на внешний вид плодов. Кожура должна быть целой, без трещин и повреждений.

У спелого арбуза звук при постукивании должен быть глухим и глубоким, а земляное пятно – насыщенно желтого цвета. Плодоножка должна быть сухой. При легком сжатии созревший арбуз обычно слегка потрескивает.