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Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © AKuptsova / Pixabay License
В мире насчитывается более 200 сортов дыни. Из нее делают десерты и напитки, в Китае ее используют в народной медицине. В России самые популярные сорта дыни — «торпеда» и «колхозница». Чтобы, правильно выбрать дыню этих сортов, нужно учесть несколько нюансов.

Как выбрать дыню «торпеду»

Узбекская дыня сорта «торпеда» обладает характерной вытянутой формой и может достигать веса 15 килограммов. Кожица у нее желтая, шершавая, покрытая сеточкой. 

Первое, что нужно помнить — этот плод полностью вызревает к концу августа. Все, что привозят ранее — недозрелые плоды. Также для того, чтобы правильно выбрать дыню «торпеду», нужно:

Оценить «шкурку». Она должны быть светло-желтой с сеточкой такого же оттенка. Если в сетчатом рисунке есть зеленые прожилки — плод еще не созрел. Трещины на поверхности, напротив, говорят, что плод переспел и стал невкусным. А вот пятна на дыне указывают на то, что плод перележал и начал портиться. Его брать нельзя.

Слегка сжать дыню. Качественная «торпеда» — достаточно плотная. Если дыня мягкая, почти ватная, то брать ее не нужно — это переспелый плод. А слишком твердый, «каменный» экземпляр, вероятно, не дозрел.

Потрогать «носик». Это противоположный от хвостика конец плода. Там расположен след от цветка. Если слегка надавить на него, то у спелой дыни носик будем мягким. У недозрелой, соответственно, твердым.

Посмотреть на «хвостик». У спелого плода он сухой, а вот неспелая дыня будет с зеленым хвостиком. Особо хитрые продавцы, вообще, срезают его и в этом случае также нужно задуматься, покупать ли лакомство.

Понюхать «торпеду». У спелого плода будет ярок-выраженный сладкий аромат. Пахнет дыня ванилью, грушей или медом. А вот недоспелая дыня пахнет травой.

Как выбрать дыню «колхозницу»

«Колхозница» — круглая ярко-желтая дыня. Вес одного плода примерно 1,5 килограмма.

Оценить тяжесть. «Колхозница» при своих небольших на вид размерах достаточно тяжелая и плотная. Если взять ее, дыня должна слегка оттягивать руку вниз.

Хлопнуть по боку. Спелая «колхозница» будет издавать глухой звук. А неспелая — звонкий, похожий на звук спелого арбуза. Но и слишком мягкой она не должна быть.

Посмотреть на кожицу. Она должна быть равномерного желтого цвета, с гладкой шкуркой, без зеленых полос. Но и пятен на плоде быть не должно. Они говорят о том, что плод переспел. Если потереть кожицу ногтем, у спелой дыни она легко сходит, у недозрелой с трудом.

Понюхать. Запах у настоящей «колхозницы» отсутствует. 

Проверить плодоножку. Также как и у «торпеды», у «колхозницы» должен быть сухой хвостик и мягкий «носик».

Как правильно есть и хранить дыню

Перед тем, как разрезать дыню ее нужно тщательно промыть теплой водой с мылом. Именно в кожуре дыни и на всей ее поверхности присутствуют остатки земли, в которой могут содержаться яйца гельминтов, соли тяжелых металлов и возбудители кишечных инфекций.

Нельзя хранить разрезанную дыню в тепле, при комнатной температуре, а сразу убирать в холодильник. Нежелательно употреблять дыню в сочетании с холодной водой, кисломолочными продуктами, молоком, алкоголем, так как можно получить расстройство желудка.

Лучше всего есть дыню в промежутках между приемами пищи, но только не после еды и не на голодный желудок. Наиболее полезны дыни более поздних сроков созревания, потому что их выращивают не под пленочными покрытиями и используют меньше ядохимикатов и минеральных удобрений.

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