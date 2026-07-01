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Осужденным упростили заключение контракта с Минобороны

Источник:
Sibnet.ru
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Больше осужденных смогут служить по контракту
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Госдума приняла закон о расширении списка осужденных граждан, которые могут заключить контракт с Минобороны. Документ опубликован в думской базе.

Изменения вносятся в статью 34 закона «О воинской обязанности и военной службе». Нововведения снимают ряд ограничений для заключения контракта о военной службе в период мобилизации, военного положения или военное время.

В частности, право на контракт теперь получат лица, имеющие судимость за контрабанду стратегически важных товаров, культурных ценностей в крупном размере, видов животных и растений, занесенных в Красную книгу РФ, а также за контрабанду наркотиков.

Также подписать контракт смогут лица, осужденные за участие в банде или преступном сообществе, за нарушение требований безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса, а также за незаконное приобретение, хранение либо хищение ядерных материалов.

Комментируя изменения, замглавы Минобороны Виктор Горемыкин уточнил, что подписавшие военный контракт осужденные будут проходить службу в специальных подразделениях под усиленным контролем.

Запрет на службу сохраняется для граждан, осужденных за половые преступления против несовершеннолетних, терроризм, диверсии, шпионаж, госизмену и прочие преступления.

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Жизнь #Законы #Армия
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