Зафиксирован загадочный сбой менструального цикла у женщин

Менструальный цикл неожиданно сбился у женщин по всему миру в июне, загадочный феномен активно обсуждают в соцсетях.

Некоторые женщины пишут сразу о двух менструациях за короткий период времени, у кого-то цикл неожиданно прервался без беременности — причем впервые за многие годы. Одно из предположений — во всем виновата аномальная жара в Европе.

Однако на сбои в цикле также массово жаловались девушки из других регионов планеты — в частности, Австралии, где сейчас зима.

Специалисты отмечают, что менструальный цикл — очень чувствительная система, на которую влияет множество факторов, включая климат, стресс, перелеты, изменения режима сна. По мнению некоторых комментаторов, массовый сбой объясняется сезоном отпусков.