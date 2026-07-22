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Раскрыты приоритеты властей в распределении топлива

Источник:
«Коммерсантъ»
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АЗС Газпром
Фото: © Sibnet.ru

Правительство определило очередность поставок топлива потребителям, соответствующие решения приняты на совещании с участием вице-премьера Александра Новака.

В приоритете государственные заказчики и муниципальные нужды, а также поставки в рамках северного завоза, предприятия, которые занимаются оборонным заказом, РЖД, гражданский флот и сельхозпроизводители, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещаний.

Затем в перечне идут Крым, Калининградская область, а также новые регионы. Следом упоминаются местные топливные операторы, поставки на экспорт по указаниям президента и правительства.

Наименьший приоритет поставок топлива у сетей АЗС нефтекомпаний и независимых автозаправок, также в конце списка оказался экспорт горючего по межправительственным соглашениям.

Эксперты при этом отмечают, что такой приоритетный доступ создает официальную двухуровневую систему, в которой независимые АЗС и автомобилисты получают топливо по остаточному принципу.

По словам Новака, ситуация с топливом в России «частично стабилизируется». При этом на территории 80 из 89 российских регионов введены полные или частичные ограничения на продажу топлива.

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Экономика #Недра и ТЭК
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Maniac.

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Удавиков

Да, да, да, куда же без лобби.

Maniac.

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Toscha42

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