НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Крупнейшее открытое месторождение золота нашли в России

Источник:
Sibnet.ru
283 1
крупнейшее месторождение золота
Фото: © пресс-служба компании «Полюс»

Специалисты «Росгеологии» в ходе разведки обнаружили крупнейшее за последние несколько лет месторождение рудного золота — Федоровско-Кедровское, сообщила пресс-служба ведомства.

Месторождение располагается на границе Хакасии и Кемеровской области, общие запасы золота оцениваются в 28 тонн. На государственный баланс поставлены 21,7 тонны золота, для остальных предстоит дополнительная разведка.

Среднее содержание драгоценного металла на месторождении — 1,56 грамма на тонну породы. Основная часть золота пригодна для добычи в контуре карьера открытым способом, что значительно удешевляет выработку.

Ведомство уточнило, что в настоящее время завершается разработка проектной документации на проведение работ в пределах участков месторождения.

Еще по теме
Цена нефти Brent преодолела отметку в 92 доллара за баррель
Новак заявил об улучшении ситуации с топливом
Госдума утвердит срочные меры по стабилизации топливного рынка
Траты на бензин вошли в тройку быстрорастущих расходов россиян
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Месси покинул сборную Аргентины
Nokia выпустит телефон с «вечным» аккумулятором
Первые «бои без правил» роботов-гуманоидов прошли в Китае
Названы лучшие бюджетные телевизоры
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
«Рука Бога» и космический гриб: 25 поразительных фото космоса
Самое обсуждаемое
44
Россия нанесла самый мощный ракетный удар по Киеву с начала СВО
29
Запад предрек скорый крах украинской армии
24
Кремль ответил на заявление Трампа о вмешательстве в выборы
16
Зеленский уволил русского Сырского с поста главкома ВСУ
15
Кадыров призвал ударить по странам НАТО