Крупнейшее открытое месторождение золота нашли в России

Специалисты «Росгеологии» в ходе разведки обнаружили крупнейшее за последние несколько лет месторождение рудного золота — Федоровско-Кедровское, сообщила пресс-служба ведомства.

Месторождение располагается на границе Хакасии и Кемеровской области, общие запасы золота оцениваются в 28 тонн. На государственный баланс поставлены 21,7 тонны золота, для остальных предстоит дополнительная разведка.

Среднее содержание драгоценного металла на месторождении — 1,56 грамма на тонну породы. Основная часть золота пригодна для добычи в контуре карьера открытым способом, что значительно удешевляет выработку.

Ведомство уточнило, что в настоящее время завершается разработка проектной документации на проведение работ в пределах участков месторождения.