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Атаки БПЛА сегодня: сбито 242 дрона над 17 регионами России

Источник:
Sibnet.ru
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Пожар
Фото: © Sibnet.ru
Российские силы противовоздушной обороны России в ночь на среду, 22 июля сбили 242 украинских дрона самолетного типа над 17 регионами России, сообщило Минобороны России.

В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 21 июля до 8.00 мск 22 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 242 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сказано в сообщении.

Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ставропольский край

Пять человек обратились к медикам после атаки БПЛА на складской комплекс в Невинномысске. Всем пострадавшим помощь оказана амбулаторно, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Позднее основатель маркетплейса Татьяна Ким сообщила, что в Невинномысске атакован логистический центр Wildberries.

В Невинномысске, где тушат пожар на складе Wildberries, была ЧС локального уровня.

«Это позволит привлечь дополнительные ресурсы для ликвидации последствий происшествия. Борьба с огнем продолжается, на объекте начинает работу пожарный вертолет МЧС России», — уточнил Владимиров.

Краснодарский край

В результате массированной атаки БПЛА на Краснодарский край один человек погиб, 10 получили травмы, сообщил в «Максе» губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, в Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудник.

Загорелся складской комплекс в Краснодаре. Ким подтвердила, что речь идет о логистическом центре Wildberries. Пострадали 10 человек. Трое находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести, уточнил губернатор.

Жителей Краснодара из-за пожара избегать нахождения на открытом воздухе и рекомендовали пользоваться респираторами.

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