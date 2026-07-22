Зеленский уволил русского Сырского с поста главкома ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об увольнении этнического русского Александра Сырского с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Было определено, что новым главнокомандующим Вооруженных Сил Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой и Павлом Палимой была определена новая конфигурация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины», — написал в своем телеграм-канале Зеленский.

По сведениям Financial Times, украинский лидер задумался об увольнении главкома ВСУ для преодоления политического кризиса, который начался в связи с отставкой министра обороны Михаила Федорова.

Экс-глава Минобороны Украины обвинял Сырского в коррупции и «стратегической недальновидности» и, в свою очередь, призывал к его отставке.

По мнению украинских экспертов, Сырский был удобен для Зеленского, поскольку не имел политических амбиций. С назначением же Драпатого (сторонника Федорова) на пост главкома ВСУ президент Украины может утратить контроль над армией.

Александр Сырский родился в деревне Новинки Владимирской области. Этнический русский. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Был направлен на службу в Украинскую СССР. Там и остался после распада Советского Союза, приняв украинское гражданство.

В феврале 2024 года Сырский был назначен главнокомандующим Вооруженными силами Украины.