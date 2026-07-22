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Зеленский уволил русского Сырского с поста главкома ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский
Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об увольнении этнического русского Александра Сырского с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Было определено, что новым главнокомандующим Вооруженных Сил Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой и Павлом Палимой была определена новая конфигурация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины», — написал в своем телеграм-канале Зеленский.

По сведениям Financial Times, украинский лидер задумался об увольнении главкома ВСУ для преодоления политического кризиса, который начался в связи с отставкой министра обороны Михаила Федорова.

Экс-глава Минобороны Украины обвинял Сырского в коррупции и «стратегической недальновидности» и, в свою очередь, призывал к его отставке.

По мнению украинских экспертов, Сырский был удобен для Зеленского, поскольку не имел политических амбиций. С назначением же Драпатого (сторонника Федорова) на пост главкома ВСУ президент Украины может утратить контроль над армией.

Александр Сырский родился в деревне Новинки Владимирской области. Этнический русский. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Был направлен на службу в Украинскую СССР. Там и остался после распада Советского Союза, приняв украинское гражданство.

В феврале 2024 года Сырский был назначен главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

Maniac.

Мед персоналу редко, но всё же повышают З/П и намного чаще реформируют. А учителя это одним словом "изгои"...

Удавиков

Да, да, да, куда же без лобби.

Maniac.

Да по моему на украине военной промышленности уже нет. Там максимум крупноузловую сборку проводят (тупо...

Toscha42

Ну да, учителя теперь ЛЮДИ, а медсестры как говно за копейки бесправно убирали, так и дальше будут.