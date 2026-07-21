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Новак заявил об улучшении ситуации с топливом

Источник:
Sibnet.ru
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АЗС
Фото: © Sibnet.ru

Ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов частично стабилизировалась, заявил вице-премьер России Александр Новак по итогам очередного совещания, посвященного теме топлива.

«Мы видим, что эти меры приносят свои результаты и уже частично рынок стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения, и это видно по количеству работающих заправок, по снижению очередей», — сказал Новак в интервью «Вестям».

Он подчеркнул, что особое внимание правительство уделяет снабжению топливом сельскохозяйственных компаний, задействованных в уборке урожая.

«Мы еще раз подтвердили балансы по каждому региону, объемы поставок с конкретных нефтяных компаний в эти регионы», — добавил вице-премьер.

По словам Новака, координировать работу по обеспечению баланса спроса и предложения между нефтекомпаниями и аграриями будут региональные операторы.

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Экономика #Недра и ТЭК
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