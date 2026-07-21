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Россия потребовала от итальянских дипломатов покинуть страну

Источник:
Sibnet.ru
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Здание МИД России
Фото: Alvesgaspar / CC BY-SA 3.0

Российские власти решили выслать из страны итальянского военного атташе и его коллегу, сообщил глава итальянского МИД Антонио Таяни в X.

Ранее Таяни заявил о высылке двух сотрудников посольства России в Риме «за шпионскую деятельность». Речь идет об Иване Горбачеве и Михаиле Астахове, относящихся к аппарату военного атташе.

Итальянских представителей выслали «без всяких оснований», заявил в соцсети X Таяни. «Это вопиющий акт мести за высылку из Италии двух российских военных атташе, пойманных с поличным на шпионаже, наносящем ущерб национальной безопасности», — написал министр.

Накануне МИД России пообещал ответные меры на высылку российских дипломатов.

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Политика #Мир
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Удавиков

Да, да, да, куда же без лобби.

Maniac.

Да по моему на украине военной промышленности уже нет. Там максимум крупноузловую сборку проводят (тупо...

Maniac.

Мед персоналу редко, но всё же повышают З/П и намного чаще реформируют. А учителя это одним словом "изгои"...

Toscha42

Ну да, учителя теперь ЛЮДИ, а медсестры как говно за копейки бесправно убирали, так и дальше будут.