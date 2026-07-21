Россия потребовала от итальянских дипломатов покинуть страну

Российские власти решили выслать из страны итальянского военного атташе и его коллегу, сообщил глава итальянского МИД Антонио Таяни в X.

Ранее Таяни заявил о высылке двух сотрудников посольства России в Риме «за шпионскую деятельность». Речь идет об Иване Горбачеве и Михаиле Астахове, относящихся к аппарату военного атташе.

Итальянских представителей выслали «без всяких оснований», заявил в соцсети X Таяни. «Это вопиющий акт мести за высылку из Италии двух российских военных атташе, пойманных с поличным на шпионаже, наносящем ущерб национальной безопасности», — написал министр.

Накануне МИД России пообещал ответные меры на высылку российских дипломатов.