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Захарова обвинила Украину в дестабилизации мирового рынка нефти

Источник:
Sibnet.ru
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Фото: © МИД России

Атаки Киева на объекты Каспийского трубопроводного консорциума направлены на создание нестабильности на глобальных энергетических рынках, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее беспилотные аппараты атаковали гражданский танкер на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Министерство энергетики Казахстана подтвердило факт ночного удара по судну Nelsa в Черном море.

«Солидарны с МИД Казахстана в решительном осуждении данного преступления против гражданского объекта. Рассматриваем это нападение как очередное подтверждение стремления Банковой еще больше дестабилизировать ситуацию на мировых нефтяных рынках», — говорится в заявлении Захаровой.

Они отметила, что для украинских властей обеспечение глобальной энергетической безопасности и уважительное отношение к зарубежным партнерам, в том числе из Казахстана, не имеют значения.

Казахстанское внешнеполитическое ведомство ранее резко осудило недавние нападения на нефтеналивные суда.

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