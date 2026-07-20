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Путин подписал указ об особом статусе учителей

Источник:
Sibnet.ru
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Школа, школьники, урок
Фото: © пресс-служба Минпросвещения России

Президент Владимир Путин подписал указ об особом статусе учителей, документ опубликован на портале правовых актов и вступает в силу немедленно. Он расширяет социальные гарантии для педагогических работников.

Указ признает особый статус учителя и общественную значимость профессии, обеспечивающей обучение и воспитание граждан «в целях сохранения и развития интеллектуального, нравственного и культурного потенциала общества».

Согласно документу, учителям гарантируется защита от угроз причинения вреда жизни и здоровью в связи с педагогической деятельностью. Они смогут бесплатно получать юридическую помощь по педагогическим вопросам и трудовым правам.

Также для учителей предусматриваются права бесплатно пользоваться электронными образовательными ресурсами, а государственные музеи будут обязаны предоставить право бесплатного посещения учителями не реже одного раза в месяц

Для начинающих педагогов предусмотрена программа наставничества. Кроме того, после достижения педагогического стажа в 25 лет работнику будет присваиваться звание «Ветеран труда».

Кроме этого, правительству предстоит в течение шести месяцев пересмотреть нормы учебной нагрузки. Региональным властям рекомендовано принимать детей учителей в детские сады в первоочередном порядке.

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Жизнь #Образование #Законы
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