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Начало ЕГЭ бессрочно перенесли на июнь

Источник:
Sibnet.ru
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Экзамены в школе (ЕГЭ)
Фото: © пресс-служба Минпросвещения РФ

Основной период сдачи Единого государственного экзамена теперь будет начинаться не раньше 1 июня, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

По мнению руководителя Рособрнадзора, перенос начала ЕГЭ на 1 июня позволяет школам «спокойно провести последний звонок и подготовиться к экзаменам», отметил Музаев в комментарии ТАСС.

«Учителям действительно легче — раньше вокруг 25 мая всегда были последние звонки, и экзамен иногда начинался даже 23 мая, когда последние звонки еще не состоялись», — уточнил глава ведомства.

Впервые сроки проведения ЕГЭ сдвинули на лето в 2026 году. Раньше выпускники сдавали первые экзамены в конце мая.

В этом году досрочный период сдачи ЕГЭ проходил с 20 марта по 20 апреля. Основной — с 1 июня по 9 июля. Дополнительный пройдет с 4 по 25 сентября. В 2025 году основной период проходил с 23 мая по 4 июля.

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