НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США начали подготовку к широкомасштабной войне с Ираном

Источник:
Washington Post
407 0
Армия США
Фото: © U.S. Navy

США ведут подготовку к широкомасштабным военным действиям против Ирана, наращивая военное присутствие в регионе, пишет газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника.

Соединенные Штаты перебрасывают из Европы на Ближний Восток дополнительные боевые самолеты, а также самолеты-заправщики, рассказали источники.

«США планируют более масштабную войну», — передает газета информацию одного из них.

По его словам, в регионе наблюдается усиление авиационных войск, особенно на фоне сообщений о гибели американских солдат.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о гибели двух американских солдат в Иордании. Позднее там же были обнаружены еще одни неопознанные останки. Также в Ираке погиб один военнослужащий, получивший ранение от иранского беспилотника.

США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Но в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану, объяснив их действиями Тегерана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

Ирана назвал атаки США нарушением договоренностей и начал наносить ответные удары по американским базам.

Еще по теме
СМИ узнали о попытках Германии восстановить связь с Россией
Путин заявил, что Россия никогда не забудет героев из КНДР
Такер Карлсон заявил о риске народной революции в США
Кремль ответил на заявление Трампа о вмешательстве в выборы
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Nokia выпустит телефон с «вечным» аккумулятором
Российские войска начали заходить в Славянск
Первые «бои без правил» роботов-гуманоидов прошли в Китае
Названы лучшие бюджетные телевизоры
Обсуждение (0)
Картина дня
Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи
Путин заявил, что Россия никогда не забудет героев из КНДР
Испания стала чемпионом мира по футболу
Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира
Жара, фонтан
Климатолог предсказала температурные рекорды в 2027 году
Бой роботов-гуманоидов
Первые «бои без правил» роботов‑гуманоидов прошли в Китае
Мультимедиа
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
«Рука Бога» и космический гриб: 25 поразительных фото космоса
Топ комментариев

dimans1000

Такая повозка за 4 млн, безумие просто

Egorka72

Жильё недоступно, медицина недоступна, образование тоже, продукты в магазинах тоже становятся недоступными........

dimans1000

Разве в этом кто то сомневался, мы в одну каску победили немцев, турок, австрийцев, и болгар с венграми...

Maniac.

Да по моему на украине военной промышленности уже нет. Там максимум крупноузловую сборку проводят (тупо...