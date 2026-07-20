США ведут подготовку к широкомасштабным военным действиям против Ирана, наращивая военное присутствие в регионе, пишет газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника.

Соединенные Штаты перебрасывают из Европы на Ближний Восток дополнительные боевые самолеты, а также самолеты-заправщики, рассказали источники.

«США планируют более масштабную войну», — передает газета информацию одного из них.

По его словам, в регионе наблюдается усиление авиационных войск, особенно на фоне сообщений о гибели американских солдат.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о гибели двух американских солдат в Иордании. Позднее там же были обнаружены еще одни неопознанные останки. Также в Ираке погиб один военнослужащий, получивший ранение от иранского беспилотника.

США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Но в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану, объяснив их действиями Тегерана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

Ирана назвал атаки США нарушением договоренностей и начал наносить ответные удары по американским базам.