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Путин заявил, что Россия никогда не забудет героев из КНДР

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи
Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи
Фото: © пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

Путин отметил, что отношения Москвы и Пхеньяна развиваются по всем направлениям, и еще раз выразил признательность КНДР за поддержку СВО.

«Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами Российский Федерации. Никогда не забудем их подвига, будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками», — сказал российский лидер.

Цой Сон Хи со своей стороны подчеркнула, что КНДР и дальше будет поддерживать усилия России по отстаиванию суверенитета, интересов безопасности, территориальной целостности и устранению первопричин кризиса на Украине.

Министр передала российскому лидеру привет от Ким Чен Ына. Путин в ответ попросил передать корейскому коллеге наилучшие пожелания, добавив, что высоко ценит сложившееся между ними взаимопонимание и дружеские отношения.

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