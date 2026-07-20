Путин заявил, что Россия никогда не забудет героев из КНДР

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

Путин отметил, что отношения Москвы и Пхеньяна развиваются по всем направлениям, и еще раз выразил признательность КНДР за поддержку СВО.

«Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами Российский Федерации. Никогда не забудем их подвига, будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками», — сказал российский лидер.

Цой Сон Хи со своей стороны подчеркнула, что КНДР и дальше будет поддерживать усилия России по отстаиванию суверенитета, интересов безопасности, территориальной целостности и устранению первопричин кризиса на Украине.

Министр передала российскому лидеру привет от Ким Чен Ына. Путин в ответ попросил передать корейскому коллеге наилучшие пожелания, добавив, что высоко ценит сложившееся между ними взаимопонимание и дружеские отношения.